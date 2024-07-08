ЕС ответит на расширение ШОС новыми НКО

Завершившийся в Астане саммит ШОС уже назвали историческим по количеству принятых решений и заявлений. Аман Салиев, директор Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ, рассказал "ВЭС 24" о расширении ШОС и политике Китая в отношении стран Центральной Азии

– Расширение ШОС за счет принятия новых стран-участниц (Беларуси, к примеру) могут "прочитать" в ЕС как сигнал? В некотором смысле вопрос некорректный, но, учитывая задачи ШОС и ЕС, их внеблоковый статус, напрашивается сравнение: экономики стран ШОС сейчас на подъеме и организация смотрится гораздо привлекательнее, чем европейские институты…

– Я полагаю, что в данный момент какой-то определенной реакции от ЕС ждать не стоит. Европейский союз уже давно осознал, что ШОС будет расширяться. Они понимают, что происходят глобальные изменения в парадигмах и схемах сотрудничества и что традиционные центры силы теряют свое влияние.

Новый формат ШОС, который уже включает в себя практически 10 членов организации, был согласован не за один год. Поэтому я не думаю, что реакция ЕС будет заметна в каком-то определенном виде. Скорее всего, она будет проявляться в виде различных инициатив.

В моем понимании, это будет усиление политики ЕС в Центральной Азии через увеличение финансирования гуманитарных проектов в области образования. Также будет акцент на пересмотре истории государств Центральной Азии и их идентичности. Попытка продвижения стереотипов и нарративов, связанных с критическим отношением к советскому прошлому, а также попытка переформатировать осознание выгодности и полезности нашего совместного существования между бывшими республиками СССР и в рамках ШОС, ЕАЭС и ОДКБ.

Все это будет усиливаться, и это ожидаемый ход событий и шагов, к которым наши страны должны быть готовы. Сотрудничество на плоскости исключительно экономического сотрудничества необходимо дополнять и усиливать гуманитарной составляющей.

– Роль КНР в строительстве многополярного мира не оспаривается. КНР выступает и гарантом безопасности для большей части членов ШОС и своеобразным двигателем экономик… Но вместе с тем, говоря о сотрудничестве со странами ЦА, лидер КНР также подчеркивает, что Поднебесная нуждается в сырье и ждет понимания… То есть все-таки ставка на регионы ЦА именно как на природные кладовые, а не как на технологических партнеров?

– Китай, по-моему, и не скрывает, что рассматривает Центральную Азию как источник природных ресурсов, а не как технологического партнера. Я думаю, что такая модель сотрудничества характерна не только для Центральной Азии, но и для других стран в Латинской Америке и Африке.

Важно понимать, что у Китая есть свои цели и задачи в этом сотрудничестве. С нашей стороны необходимо четко определить, что именно мы хотим получить от этого взаимодействия. От того, насколько согласованной и четкой будет позиция государств и их лидеров, будет зависеть будущий формат сотрудничества в рамках ШОС.

Конечно, можно компенсировать финансовые потребности за счет природных ресурсов, но это не долгосрочная стратегия. За последние 30 лет мы уже должны были начать создавать свою конкурентоспособную промышленность и производство.

Для этого есть все предпосылки. В рамках ШОС существуют также ЕАЭС, Таможенный союз и ОДКБ. Мы можем быть партнерами как отдельно взятые субъекты или в рамках этих объединений.

Это важный политический момент, который следует учитывать. Необходимо усилить наши стандартные и длительные объединения, учитывая наше историческое прошлое. Мы должны стремиться к созданию собственного производства, собственной модели сотрудничества и экономических связей, конкурентоспособных на мировом уровне.

Тот формат, который остается для Центральной Азии сейчас, когда мы просто предоставляем свою территорию для добычи природных ископаемых, не обеспечит нам благополучие в будущем. Это может быть временной мерой и рассматриваться, как я говорил, именно временно. Если мы не предпримем шагов по модернизации и активизации технологического, промышленного и производственного секторов, мы будем обречены на прозябание и лишимся инициативы во многих сферах, включая геополитику.

Все эти аспекты взаимосвязаны и должны идти вместе. Гуманитарная политика, экономика и производство – три составляющие, которые должны развиваться параллельно. Делать акцент исключительно на одном из них будет ошибкой. Также не стоит фокусироваться только на вопросах обороны, это не обеспечит благополучие в будущем.

● Справка "ВЭС 24"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, представляющая собой площадку для диалога и сотрудничества стран-участниц по ключевым направлениям в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных областях. Основана в июне 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Источник: ВЭС24