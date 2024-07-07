Си Цзиньпин призвал КНР и КР продвигать вместе строительство "Пояса и пути"

Китай и Кыргызстан должны продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" с целью его дальнейшего расширения и повышения его эффективности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что стороны должны расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укреплять взаимосвязанность и расширять кооперацию в области производительных сил нового качества. Сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин сделал соответствующее заявление в ходе переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым перед началом 24-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Астане.