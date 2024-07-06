Посол Ирана рассказал о политической активности иранцев в Кыргызстане

Новым президентом Ирана стал кандидат от реформаторов Масуд Пезешкиан. В Кыргызстане проживает небольшое число иранцев, которые активно участвовали в выборах. Накануне голосования наша редакция "vb.kg" встретилась с чрезвычайным и полномочным посолом Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голамом Хоссейном Ядегари, который поделился информацией о политической активности иранцев и выразил благодарность за поддержку Кыргызстана в связи с гибелью Ибрахима Раиси.

"За последние 45 лет в Иране было проведено около 47 выборов, включая 14 президентских. Мы планировали провести президентские выборы в следующем году. Однако, к сожалению, недавно произошла авиакатастрофа, ставшая настоящей трагедией для всей страны. В результате крушения вертолета погиб наш президент, господин Раиси, а также министр иностранных дел и другие высокопоставленные официальные лица.

Хочу выразить благодарность всем кыргызстанским средствам массовой информации, включая редакцию "Вечернего Бишкека", а также президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и всем официальным лицам страны за их поддержку и соболезнования в этот трудный период для Ирана.

После трагедии, в соответствии с нашим законодательством, мы должны были провести досрочные выборы в течение 50 дней. Церемонии похорон прошли массово, с участием всего иранского народа. Мы быстро организовали все необходимые процедуры для выборов, зарегистрировали кандидатов и назначили дату голосования на 28 июня.

На момент выборов оставалось шестеро претендентов на пост президента. После дебатов и регистрации осталось четверо кандидатов, которые приняли участие в голосовании. В первом туре выборов кандидаты в президенты не смогли набрать необходимого большинства голосов, что привело к проведению второго тура выборов.

Иранцы известны своим высоким уровнем политической активности и заинтересованностью в политических процессах. Они активно следят за развитием событий через различные средства массовой информации и часто участвуют в выборах, выражая свои взгляды и предпочтения на политической арене", - сообщил иранский посол.