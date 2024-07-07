Акылбек Жапаров посетил этнофестиваль "Kymyz Fest - 2024" в Чуйской области

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил этнофестиваль "Kymyz Fest - 2024" на джайлоо Чункурчак в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина ознакомился с выставкой-ярмаркой, посвященной сельскохозяйственным достижениям, ремесленным изделиям и видам кымыза.

Выступая на церемонии открытия этнофестиваля, Акылбек Жапаров отметил, что в рамках реализации указа главы государства "О национальной традиции" была создана специальная программа, предусматривающая сохранение и развитие национальной кухни, видов национальной одежды, музыкальных инструментов, национальных игр кыргызов и народа Кыргызстана.

"Кымыз - это исконный национальный вкус. История кыргызского народа не может быть отделена от истории кымыза. Фестиваль кымыза призван к объединению, единству, сохранению национальных традиций. Такие фестивали важно проводить и в других регионах нашей страны" , - сказал Акылбек Жапаров.

Далее состоялось театрализованное представление.

В прошлом году этнофестиваль собрал более 5 тысяч гостей, на мероприятие было завезено 7 тонн национального напитка. В этом году планируется завезти порядка 10 тонн кымыза и ожидается участие более 10 тысяч человек.