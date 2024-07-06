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В деле о захвате власти всплыл документ Марлена Маматалиева

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Во время обыска по месту проживания членов деструктивной группировки, планировавшей насильственный захват власти, были обнаружены оружие и военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных обысков по месту жительства и используемым транспортных средством ряда членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы, путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены:

- 50 ед. оружие;

- 20 ед. пистолет;

• 255 тыс. 238 ед. боеприпасов;

- 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов;

- 150 милицейских и 100 военных головных уборов;

- 38 комплектов бронежилетов;

- 2 дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.

Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву.

В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/438170
Теги:
ГКНБ, обыск, Жогорку Кенеш, Депутат
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