За 16 лет Россия выделила 110 млн долларов на реализацию программ ПРООН КР

Советник -посланник Вадим Альбертович Гусев, совместно с Министром труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики Жылдыз Арстанбековной Полотовой и Представителем Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накаем совершили мониторинговую поездку в ряд населенных пунктов Чуйской области, в которых реализуются финансируемые Правительством Российской Федерации проекты продовольственной помощи.

В рамках российского содействия в мае-июне 2024 г. в Бишкек и Ош суммарно поступило 2423 тонны витаминизированной пшеничной муки и 303 тонны витаминизированного подсолнечного масла, которые будут распределены среди киргизстанцев, участвующих в проектах по созданию инфраструктурных объектов, а также по развитию трудовых навыков.

Эти продукты будут распределены для улучшения продовольственной безопасности, примерно, 62 430 гражданам, участвующих в проектах, поддерживаемых ВПП ООН, по всей стране. Проекты включают ремонт ирригационных систем и систем питьевого водоснабжения, посадку деревьев и укрепление берегов рек для снижения рисков, строительство сельских мостов и дренажных систем, а также тренинги по укреплению потенциала для развития средств к существованию и продвижения передовых методов ведения сельского хозяйства.

Домохозяйства, соответствующие критериям отбора по степени уязвимости, получат 300 кг обогащенной пшеничной муки и 30 литров растительного масла в обмен на участие в мероприятиях, направленных на восстановление местной инфраструктуры и повышение устойчивости сообществ к различным потрясениям. Участники тренингов по наращиванию потенциала получат 150 кг обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла.

"Сегодня мы встречаемся в новом формате и своими глазами на местах посмотрим, как благодаря российской продовольственной помощи реализуются программы "Продовольствие за работу" и "Продовольствие за обучение". Мы увидим результаты проекта по реабилитации ирригационного канала "Таш" в селе Сосновка, в селе Мураке – по обучению лиц с ограниченными возможностями обработке войлока, в селе Петровка – по реабилитации системы питьевого водоснабжения", – отметил В.А.Гусев.

Эти проекты не только улучшат инфраструктуру отдаленных населенных пунктов и укрепят их способность справляться с последствиями стихийных бедствий в районах, уязвимых к природным и климатическим рискам, но и повысят перспективы трудоустройства и самозанятости среди уязвимых слоев населения.

Всего за последние 16 лет Российская Федерация выделила более 110 миллионов долларов на реализацию программ ВПП ООН в Киргизии.​