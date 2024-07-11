Погода
$ 85.50 - 86.00
€ 92.48 - 93.40

За 16 лет Россия выделила 110 млн долларов на реализацию программ ПРООН КР

199  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Советник -посланник Вадим Альбертович Гусев, совместно с Министром труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики Жылдыз Арстанбековной Полотовой и Представителем Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накаем совершили мониторинговую поездку в ряд населенных пунктов Чуйской области, в которых реализуются финансируемые Правительством Российской Федерации проекты продовольственной помощи.

В рамках российского содействия в мае-июне 2024 г. в Бишкек и Ош суммарно поступило 2423 тонны витаминизированной пшеничной муки и 303 тонны витаминизированного подсолнечного масла, которые будут распределены среди киргизстанцев, участвующих в проектах по созданию инфраструктурных объектов, а также по развитию трудовых навыков.

Эти продукты будут распределены для улучшения продовольственной безопасности, примерно, 62 430 гражданам, участвующих в проектах, поддерживаемых ВПП ООН, по всей стране. Проекты включают ремонт ирригационных систем и систем питьевого водоснабжения, посадку деревьев и укрепление берегов рек для снижения рисков, строительство сельских мостов и дренажных систем, а также тренинги по укреплению потенциала для развития средств к существованию и продвижения передовых методов ведения сельского хозяйства.

Домохозяйства, соответствующие критериям отбора по степени уязвимости, получат 300 кг обогащенной пшеничной муки и 30 литров растительного масла в обмен на участие в мероприятиях, направленных на восстановление местной инфраструктуры и повышение устойчивости сообществ к различным потрясениям. Участники тренингов по наращиванию потенциала получат 150 кг обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла.

"Сегодня мы встречаемся в новом формате и своими глазами на местах посмотрим, как благодаря российской продовольственной помощи реализуются программы "Продовольствие за работу" и "Продовольствие за обучение". Мы увидим результаты проекта по реабилитации ирригационного канала "Таш" в селе Сосновка, в селе Мураке – по обучению лиц с ограниченными возможностями обработке войлока, в селе Петровка – по реабилитации системы питьевого водоснабжения", – отметил В.А.Гусев.

Эти проекты не только улучшат инфраструктуру отдаленных населенных пунктов и укрепят их способность справляться с последствиями стихийных бедствий в районах, уязвимых к природным и климатическим рискам, но и повысят перспективы трудоустройства и самозанятости среди уязвимых слоев населения.

Всего за последние 16 лет Российская Федерация выделила более 110 миллионов долларов на реализацию программ ВПП ООН в Киргизии.​


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438179
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  