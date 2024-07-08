Кыргызстанские танцоры завоевали очередное золото в Германии

Кыргызстанские танцоры завоевали очередное золото на международном турнире по спортивным бальным танцам в Германии. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта.

По ее данным, 6 июля в немецком городе Вупперталь прошёл ежегодный международный турнир по спортивным, бальным танцам "WDSF Open taken place in Wuppertal - 2024". В турнире принимали участие спортсмены из Германии, Франции, Литвы, Латвии, Украины, Казахстана, Кыргызстана и других Европейских и Азиатских стран (более 10 стран). Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации - WDSF.

В категории Молодёжь, Латино-Американская программа "WDSF Open taken place in Wuppertal - 2024" Вупперталь, наша молодёжная, танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария заняли очередное первое место, завоевав золотую медаль из 51 пары из более 10 стран Мира.

Напомним, что пара Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария на данный момент занимает первую строчку в мировом рейтинге среди молодежных пар мира по латино-американской программе.