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Кыргызстанские танцоры завоевали очередное золото в Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанские танцоры завоевали очередное золото на международном турнире по спортивным бальным танцам в Германии. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта.

По ее данным, 6 июля в немецком городе Вупперталь прошёл ежегодный международный турнир по спортивным, бальным танцам "WDSF Open taken place in Wuppertal - 2024". В турнире принимали участие спортсмены из Германии, Франции, Литвы, Латвии, Украины, Казахстана, Кыргызстана и других Европейских и Азиатских стран (более 10 стран). Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации - WDSF.

В категории Молодёжь, Латино-Американская программа "WDSF Open taken place in Wuppertal - 2024" Вупперталь, наша молодёжная, танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария заняли очередное первое место, завоевав золотую медаль из 51 пары из более 10 стран Мира.

Напомним, что пара Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария на данный момент занимает первую строчку в мировом рейтинге среди молодежных пар мира по латино-американской программе.


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URL: https://www.vb.kg/438185
Теги:
Германия, золото, танцы, Кыргызстан
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