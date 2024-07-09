В Ош прибыли участники Международного танцевального фестиваля

В город Ош прибыли участники международного танцевального фестиваля "Искусство танцев-2024". Об этом сообщает ошский муницалитет.

По его данным, в ходе встречи с участниками фестиваля заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, выразил им слова благодарности, подчеркнув, что в мероприятиях будут принимать участие молодежные танцевальные коллективы из дальнего и ближнего зарубежья.

На международный танцевальный фестиваль приехали представители из Республики Казахстан, Турции, Республики Узбекистан, Каракалпакстан, а также примут участие представители из Кыргызской Республики.