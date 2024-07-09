Погода
$ 85.58 - 86.30
€ 92.48 - 93.40

В Екатеринбурге соотечественникам рассказали о реформах в экономике в КР

280  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Екатеринбурге соотечественникам рассказали о происходящих изменениях и экономических реформах в Кыргызстане

7 июля 2024 года в столице Урала при организации Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге состоялась встреча делегации во главе с Министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым с лидерами кыргызских диаспоральных организаций, аксакалами и активистами, пребывающими в Свердловской области Российской Федерации.

На встрече также приняли участие Генеральный консул Кыргызстана в г.Екатеринбурге Максат Тентимишов и Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

В ходе мероприятия кыргызстанцам были рассказаны происходящие изменения и экономические реформы в Кыргызстане, в том числе о принимаемых мерах по созданию благоприятных условий для инвесторов, реализации крупных проектов, организации совместных предприятий и строительства торгово-логистических центров, продвижению экспортного потенциала путем образования отдельной структуры в лице ГП "Кыргызэкспорт".

В свою очередь, соотечественники, выразив глубокое удовлетворение преобразованиям в Кыргызстане, обратили внимание на необходимость дальнейшего развития духовно-этических ценностей кыргызского общества и воспитания подрастающего поколения, включая их образование. Кроме этого, внесли свои инициативы по участию в бизнес и инвестиционных проектах, осуществляемых на родине.

Справочно: Делегация прибыла в г. Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ - 2024" (8-11 июля 2024 года).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438195
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  