В Екатеринбурге соотечественникам рассказали о реформах в экономике в КР

В Екатеринбурге соотечественникам рассказали о происходящих изменениях и экономических реформах в Кыргызстане

7 июля 2024 года в столице Урала при организации Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге состоялась встреча делегации во главе с Министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым с лидерами кыргызских диаспоральных организаций, аксакалами и активистами, пребывающими в Свердловской области Российской Федерации.

На встрече также приняли участие Генеральный консул Кыргызстана в г.Екатеринбурге Максат Тентимишов и Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

В ходе мероприятия кыргызстанцам были рассказаны происходящие изменения и экономические реформы в Кыргызстане, в том числе о принимаемых мерах по созданию благоприятных условий для инвесторов, реализации крупных проектов, организации совместных предприятий и строительства торгово-логистических центров, продвижению экспортного потенциала путем образования отдельной структуры в лице ГП "Кыргызэкспорт".

В свою очередь, соотечественники, выразив глубокое удовлетворение преобразованиям в Кыргызстане, обратили внимание на необходимость дальнейшего развития духовно-этических ценностей кыргызского общества и воспитания подрастающего поколения, включая их образование. Кроме этого, внесли свои инициативы по участию в бизнес и инвестиционных проектах, осуществляемых на родине.

Справочно: Делегация прибыла в г. Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ - 2024" (8-11 июля 2024 года).