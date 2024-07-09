Айбек Джунушалиев: В Бишкеке полностью уберут троллейбусы

В Бишкеке полностью уберут троллейбусы. Об этом в интервью агентству "Кабар" рассказал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

По его словам, таким образом, город будет очищен от троллейбусных линий, будут запущены современные, мобильные автобусы.

"Мы делаем все для того, чтобы создать комфортные условия для горожан. Мы убираем не только рекламные щиты, но и троллейбусные линии. Все линии электропередач, кабели прокладываются под землей. Троллейбусы могут ездить только по одному маршруту, и мы не можем их временно перенаправлять на другие улицы. То есть, они могут только ездить по своим линиям, а во время каких-то перекрытий, их маршрут поменять невозможно. Электробусы и другой общественный транспорт более мобильные, и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить, с троллейбусами такое решение невозможно", - сказал градоначальник.

Джунушалиев отметил, что каждый год уменьшается количество пассажиров, которые ездят на троллейбусах. Если в 2023 году на троллейбусах ездили 8 млн человек, то в 2024 году уже на три миллиона меньше. "Также обслуживание троллейбусов обходится втридорога. Более 200 млн сомов субсидируем на троллейбусы", - подчеркнул мэр .

Напомним, маршруты двух троллейбусов изменены в связи с ремонтом дорог. В данный момент, временно приостановлено движение троллейбусов, которые следовали по маршрутам № 2, № 4 и № 7. Сейчас курсируют только троллейбусы №11 и №14.