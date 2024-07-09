В Бишкеке милиционер довел подростка до инсульта, вымогая деньги. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, 6 июля сотрудник службы охраны милиции, выходя за рамки своих служебных полномочий, под угрозой привлечения к административной ответственности несовершеннолетнего С.Ю., курившего электронные сигареты, стал вымогать у подростка денежные средства, а после заставил его обналичить и передать ему денежные средства с банковского терминала. В результате оказанного морально-психологического давления несовершеннолетний С.Ю. потерял сознание, был доставлен в больницу и помещен в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии с диагнозом "геморрагический инсульт". Тем временем, сотрудник милиции, в целях сокрытия своих преступных действий, оставил подростка без помощи в тяжелом состоянии и скрылся с места происшествия.

Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудника Службы охраны МВД по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 144 (оставление в опасности) УК КР. Расследование передано Следственной службе УВД Октябрьского района Бишкека.

В ходе следствия сотрудник милиции С.Б. был задержан в качестве подозреваемого и водворен в ИВС.