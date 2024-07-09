Гражданин Китая пытался незаконно вывезти 355 тыс. долларов из КР

Задержан гражданин КНР Л.Д. 1971 г.р., который через КПП "Достук автодорожный" пытался вывести из Кыргызской Республики денежные средства в размере 355 000 долларов без заполнения соответствующих документов и таможенной декларации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задокументированные материалы по указанному факту Следственным управлением ГКНБ зарегистрированы в ЖУИ, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Работа в данном направлении продолжается.

Справочно: В соответствии с постановлением Кабинета Министров КР №7 от 13 января 2023 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов КР", введен временный запрет на вывоз из КР наличной иностранной валюты до принятия соответствующего решения кабинета министров:

-иностранным гражданам в сумме более 5000 (пять тысяч) наличных долларов;

-гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10 000 (десять тысяч) наличных долларов.

В случае вывоза гражданами наличных долларов в сумме, превышающей 10 000 долларов , взимается платеж в 10% от суммы, превышающей установленный лимит.