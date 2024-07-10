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В Караколе появился мурал с портретом чемпионки мира Кымбат Нуржановой

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Каракол на стене многоэтажного дома, расположенного на пересечении улиц Гебзе и Коёнкозова, появился новый мурал, посвященный Кымбат Нуржановой, сотруднице милиции и выдающейся спортсменке. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, автор картины – художник Дмитрий Петровский, который был вдохновлен достижениями молодой чемпионки.

"Следователь следственной службы ОВД Ак-Суйского района, лейтенант милиции Кымбат Нуржанова, несмотря на свою молодость, уже завоевала титул чемпиона мира и неоднократно побеждала на чемпионатах Азии. Ее успехи стали источником вдохновения для создания этого мурала, который теперь украшает одну из центральных улиц областного центра.

"Создание этого рисунка было для меня особенным проектом, так как я хотел показать не только красоту Кымбат, но и ее силу, решительность и преданность своему делу", – отметил Дмитрий Петровский.

Мурал с портретом Кымбат Нуржановой стал настоящей гордостью для жителей Каракола и символом стремления к достижению высоких целей", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/438213
Теги:
Каракол, мурал, милиция
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