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При получении взятки задержан сотрудник Госагентства по земельным ресурсам

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В Бишкеке задержан с поличным при получении взятки в размере 2 тыс. долларов работник Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру геодезии и картографии при КМ КР Э.К.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Э.К.А. пользуясь своим должностным положением, вымогал у гражданина О.Э.Ж. 3 тысячи долларов за переоформления двух парковочных мест в одном из жилых комплексов, на которые был наложен арест и отказано в переоформлении.

В результате следственно-оперативных мероприятий, работник "Кадастр" был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/438216
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка, Бишкек
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