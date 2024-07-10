Активисты просят кабмин денонсировать соглашение с Канадой от 2006 года

Общественные организации Кыргызстана планируют обратиться к Кабинету министров с предложением выйти из межправительственного соглашения с канадской стороной о строительстве биолаборатории в Бишкеке, подписанного в 2006 году при президенте К. Бакиеве.

Данная инициатива была озвучена во время круглого стола: "Приоритетные задачи Кыргызстана в обеспечении региональной биобезопасности", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

- По итогам сегодняшнего мероприятия нам нужно сформулировать резолюцию и включить в нее важный пункт о выдвижении инициативы по денонсации межправительственного соглашения с канадской стороной от 2006 г. о строительстве биолаборатории в Бишкеке. Те мы должны добиться того, чтобы этот документ был признан недействительным, как нарушающий Конституцию КР и препятствующий исполнению нашей республикой многосторонних международных обязательств. Как минимум, потому что в нем есть пункт, согласно которому в нашу страну могут завозиться различные опасные штаммы, якобы, для их исследований в мирных целях. Но мы прекрасно видим, какая сейчас ситуация в мире, и что эти патогены могут использоваться для решения совсем иных задач, например, для изготовления биологического оружия, которое будет направлено против нас самих, - подчеркнула руководитель ОО "Таза табигат" Анара Дауталиева.

Поддержала эту мысль и экс-депутат ЖК КР, учредитель ОФ "Евразийское поколение" Евгения Строкова. Она считает, что денонсацию этого документа необходимо провести еще до принятия Закона "О биобезопасности КР", если же этого не сделать, то когда закон будет принят, появится такая проблема – со стороны канадцев может возникнуть вопрос, почему вы разрешаете одним, и не разрешаете другим.

- А учитывая, что договор давно подписан, то Канада может спокойно реализовать свой проект. Маленький шаг к этому уже сделан. В прошлом году со стороны американского правительства было выделено $250 тыс. на исследование сибирской язвы на базе городской клинической больницы в Оше. Можно понять, если бы эти исследования инициировались Россией, Казахстаном или Узбекистаном – мы территориально близки друг к другу. Но мне не понятно, почему сибирская язва в Кыргызстане так интересует США, которые находится на другом континенте. Тем более есть информация, что посольство США в Бишкеке и аффилированные с американским правительством, как международные, так и местные, неправительственные структуры оказывают определенное противодействие принятию закона о биобезопасности. Эти шаги можно рассматривать, как попытки американцев вынудить власти Кыргызстана разместить на территории республики лаборатории Пентагона, в том числе путем давления и подкупа отдельных чиновников, - отметила Е. Строкова.

Как отметил эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев, в любом соглашении есть пункт о его денонсации по инициативе одной из сторон.

- Т.е. Кыргызстан, чтобы выйти из соглашения просто должен за 6 месяцев уведомить канадскую сторону о своем намерении. Другой вопрос, для этого нужно иметь политическую волю. Кроме того должны быть основания, а для этого должен быть либо запрос от гражданского общества, либо от экспертного сообщества. Т.е. если по итогам нашего мероприятия мы сформулируем резолюцию, то сможем направить ее на рассмотрение Кабмина, - пояснил спикер.

Замдиректора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Наталья Крек подчеркнула, что в ближайшее время ЦЭИ подготовит данное обращение, собрав под ним подписи общественных организаций республики, и направит его в адрес президента и главы Кабмина КР, поскольку межправительственные соглашения, необдуманно подписанные прежними властями, не должны представлять угрозу биологической безопасности страны.

Автор: Наталья Лобанова