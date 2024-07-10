Погода
$ 85.48 - 86.07
€ 92.48 - 93.40

Игорь Шестаков: Мы должны быть готовы к возможному повторению эпидемий

368  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, Кыргызстан оказался совершенно не готов к подобной ситуации. Такое мнение высказал во время круглого стола: "Приоритетные задачи Кыргызстана в обеспечении региональной биобезопасности", директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

При этом он подчеркнул, что ее повторение вполне вероятно.

- Для Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" тема биобезопасности и является одной из ключевых. И именно на наших мероприятиях с участием представителей госорганов, депутатов ЖК КР был поднят вопрос о необходимости разработки и принятия в оперативном порядке законопроекта по биологической безопасности. Для нашей республики последствия пандемии коронавируса, как известно, были достаточно тяжелыми. И мы должны быть готовы к возможному повторению эпидемий, причиной которых могут стать не природные факторы, а военные биологические разработки, которые проводятся в лабораториях США, расположенных во многих странах мира, - отметил эксперт.

В последние годы в ЦА имеют место вспышки многих нетипичных заболеваний людей и животных, которые многие эксперты связывают именно с деятельностью Пентагона. Например, после активизации "биосотрудничества" с США в Таджикистане зарегистрированы необъяснимые случаи массового заражения корью и другими опасными инфекциями. Согласно заявлению Минздрава РТ, резко повысились риски возникновения в стране вспышек чумы, в том числе бубонной, случаи которой официально не фиксировались на территории республики уже около 120 лет.

По словам Игоря Шестакова, в виду усиливающегося противостояния США с Китаем и Россией Вашингтон рассматривает страны ЦА, включая Кыргызстан, как потенциальный театр гибридных военных действий, в том числе с использованием биологических и токсинных агентов.

- Об активной подготовке такого рода операций со стороны США, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать принятая в феврале этого года стратегия НАТО по биотехнологиям и технологиям улучшения человека. Именно поэтому крайне важно, чтобы при принятии национального законодательства Кыргызстан четко определился, сотрудничество с какими странами будет способствовать обеспечению биологической безопасности республики. В этой связи не может не радовать уровень и интенсивность сотрудничества между Москвой и Бишкеком в данной сфере, - сказал директор ЦЭИ "Ой Ордо".

Он подчеркнул, что сегодня тема американских военных биолабораторий является актуальной не только для Кыргызстана, но и для всех стран постсоветского пространства.

- Об этом на наших мероприятиях говорили эксперты из Армении, Азербайджана, России, Узбекистана и Казахстана. К слову ЦЭИ "Ой Ордо" был первым, кто организовал дискуссию по теме биолабораторий с участием представителей Минздрава РК. С кыргызской стороны участникам из соседней республики задавались вопросы, связанные с возможной деятельностью американских биологических центров на их территории. Результатом данного мероприятия стало предложение казахской стороны посетить референс лабораторию в Алматы и увидеть ее деятельность. Сейчас прорабатываются детали поездки в Казахстан делегации из Кыргызстана, в которую войдут представители госструктур нашей республики, а также эксперты нашего Центра, - добавил Шестаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо",

Автор: Наталья Лобанова


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438220
Теги:
Кыргызстан, Игорь Шестаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  