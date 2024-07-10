Игорь Шестаков: Мы должны быть готовы к возможному повторению эпидемий

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, Кыргызстан оказался совершенно не готов к подобной ситуации. Такое мнение высказал во время круглого стола: "Приоритетные задачи Кыргызстана в обеспечении региональной биобезопасности", директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

При этом он подчеркнул, что ее повторение вполне вероятно.

- Для Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" тема биобезопасности и является одной из ключевых. И именно на наших мероприятиях с участием представителей госорганов, депутатов ЖК КР был поднят вопрос о необходимости разработки и принятия в оперативном порядке законопроекта по биологической безопасности. Для нашей республики последствия пандемии коронавируса, как известно, были достаточно тяжелыми. И мы должны быть готовы к возможному повторению эпидемий, причиной которых могут стать не природные факторы, а военные биологические разработки, которые проводятся в лабораториях США, расположенных во многих странах мира, - отметил эксперт.

В последние годы в ЦА имеют место вспышки многих нетипичных заболеваний людей и животных, которые многие эксперты связывают именно с деятельностью Пентагона. Например, после активизации "биосотрудничества" с США в Таджикистане зарегистрированы необъяснимые случаи массового заражения корью и другими опасными инфекциями. Согласно заявлению Минздрава РТ, резко повысились риски возникновения в стране вспышек чумы, в том числе бубонной, случаи которой официально не фиксировались на территории республики уже около 120 лет.

По словам Игоря Шестакова, в виду усиливающегося противостояния США с Китаем и Россией Вашингтон рассматривает страны ЦА, включая Кыргызстан, как потенциальный театр гибридных военных действий, в том числе с использованием биологических и токсинных агентов.

- Об активной подготовке такого рода операций со стороны США, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать принятая в феврале этого года стратегия НАТО по биотехнологиям и технологиям улучшения человека. Именно поэтому крайне важно, чтобы при принятии национального законодательства Кыргызстан четко определился, сотрудничество с какими странами будет способствовать обеспечению биологической безопасности республики. В этой связи не может не радовать уровень и интенсивность сотрудничества между Москвой и Бишкеком в данной сфере, - сказал директор ЦЭИ "Ой Ордо".

Он подчеркнул, что сегодня тема американских военных биолабораторий является актуальной не только для Кыргызстана, но и для всех стран постсоветского пространства.

- Об этом на наших мероприятиях говорили эксперты из Армении, Азербайджана, России, Узбекистана и Казахстана. К слову ЦЭИ "Ой Ордо" был первым, кто организовал дискуссию по теме биолабораторий с участием представителей Минздрава РК. С кыргызской стороны участникам из соседней республики задавались вопросы, связанные с возможной деятельностью американских биологических центров на их территории. Результатом данного мероприятия стало предложение казахской стороны посетить референс лабораторию в Алматы и увидеть ее деятельность. Сейчас прорабатываются детали поездки в Казахстан делегации из Кыргызстана, в которую войдут представители госструктур нашей республики, а также эксперты нашего Центра, - добавил Шестаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо",

Автор: Наталья Лобанова