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В КР возобновляются проверки производителей и реализаторов мяса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР информирует о возобновлении плановых проверок субъектов предпринимательства, занимающихся производством, переработкой, хранением и реализацией животноводческой пищевой продукции с 1 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе мониторинга деятельности предпринимательских субъектов Ветеринарная служба выявляет нарушения, такие как превышение нормативов производства, отсутствие регистрации предприятий, использование запрещенных веществ, недостаточная прослеживаемость производимой продукции, а также несоответствие условиям хранения продукции и другие административные нарушения.

В связи с возобновлением плановых проверок Ветеринарная служба напоминает субъектам предпринимательства о важности соблюдения требований Технических регламентов Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС) и ветеринарно-санитарных стандартов, включая нормы качества и безопасности продукции животного происхождения.

При выявлении нарушений могут применяться различные меры ответственности, включая административные и уголовные санкции.

Напомним, 3-июля Заместитель Кабинета Министров – министр Водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на встрече с молокоперерабатывающими предприятиями и фермерами заявил, что в Кыргызстане выявлены 10 человек, которые добавляли пальмовое масло в молоко. И то что, их данные переданы в ГКНБ.

"Нарушители покупали сухое молоко или сыворотку, а затем добавляли в них пальмовое масло. После полученный продукт сдавали молокоперерабатывающим предприятиям", – говорил глава ведомства".


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URL: https://www.vb.kg/438221
Теги:
проверки, продовольствие, Кыргызстан, предприниматель
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