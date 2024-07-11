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В Казахстане проходят военные учения стран Центральной Азии и Азербайджана

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- Светлана Лаптева
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Военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проводят региональные международные военные учения "Бирлестик-2024".

Маневры проходят в Мангистауской области Казахстана – на полигоне "Оймаша" и на морском участке в двух километрах от мыса Токмак. В них задействованы около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники.

Согласно сообщению Министерства обороны Казахстана, с 8 по 17 июля воинские контингенты подготовят и проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта. Тактические эпизоды будут разыграны с участием групп наземной и воздушной разведки, морского спецназа, экипажей армейской и фронтовой авиации, военных кораблей и катеров, артиллерийских расчетов, штурмовых и танковых подразделений.


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URL: https://www.vb.kg/438224
Теги:
учения, армия
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