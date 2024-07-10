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Тележурналистов в Бишкеке задержали за вымогательство

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Тележурналистов в Бишкеке задержали за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, выявлены факты вымогательства со стороны работников отдельных СМИ, которые на системной основе используя свою профессиональную деятельность организовали устойчивую схему по вымогательству денежных средств с граждан страны, угрожая публикацией видеоматериалов, дискредитирующего характера.

В настоящее время на постоянной основе проводятся совместные с УПСМ рейдовые мероприятия представителей СМИ, направленные на фиксацию правонарушений на дорогах. При этом, со стороны отдельных работников СМИ отснятый за время рейда видеоматериал в последующем используется для шантажа и вымогательства денежных средств у водителей, которые под угрозой публикации видеоматериала, в целях недопущения общественного осуждения и дискредитации вынуждены передавать требуемые суммы денежных средств.

В рамках расследуемого уголовного дела установлено что сотрудники одного из телеканалов страны Ж.Н.А. и И.Т.М. путем шантажа и запугивания вымогали денежные средства у должностного лица государственного органа за удаление видеоматериала с его участием. При этом, в целях придания законности своим действиям принудили последнего написать обязательства о наличие долговых обязательств перед ними, а в качестве залога незаконно завладели его транспортным средством.

9 июля по результатам проведенных мероприятий упомянутые лица задержаны с поличным при передачи денежных средств в размере 2 тыс. долларов и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых мероприятий для выявления круг должностных лиц, причастных к данным фактам, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/438237
Теги:
вымогательство, задержание, Бишкек, журналисты, ГКНБ
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