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С сегодняшнего дня в Бишкеке будут курсировать автобусы №25 и №175

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С сегодняшнего дня в Бишкеке будут курсировать автобусы №25 и №175. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, конечные остановки муниципального автобуса №25 будут расположены в жилых массивах "Ала-Тоо" и "Кара-Жыгач". На линии будут работать 22 автобуса с интервалом движения в 10 минут.

Конечные остановки муниципального автобуса №175 будут расположены в Молодежном квартале и в селе Маевка. На линии будут курсировать 20 автобусов с интервалом движения в 10 минут.

Отметим, что указанные автобусные маршруты введены на основании обращений горожан.


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URL: https://www.vb.kg/438238
Теги:
Бишкек, автобусы
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