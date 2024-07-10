С сегодняшнего дня в Бишкеке будут курсировать автобусы №25 и №175. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, конечные остановки муниципального автобуса №25 будут расположены в жилых массивах "Ала-Тоо" и "Кара-Жыгач". На линии будут работать 22 автобуса с интервалом движения в 10 минут.

Конечные остановки муниципального автобуса №175 будут расположены в Молодежном квартале и в селе Маевка. На линии будут курсировать 20 автобусов с интервалом движения в 10 минут.

Отметим, что указанные автобусные маршруты введены на основании обращений горожан.