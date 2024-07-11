"Языковой барьер затрудняет интеграцию мигрантов из Кыргызстана в России"

В середине апреля в Жогорку Кенеше в рамках деятельности Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми при Торага Жогорку Кенеш Кыргызской Республики прошел круглый стол по теме: "Трудовые мигранты Кыргызстана в России: что есть и что будет". В мероприятии под председательством вице-спикера Нурланбека Азыгалиева приняли участие депутаты, общественные деятели и эксперты, в том числе и руководитель экспертно-аналитического центра "Мейкин" Зарина Уметалиева. По итогам мероприятия она решила направить запросы в Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш. Свое мнение о прошедшем круглом столе, проблемах в этой сфере и причинах, побудивших ее обратиться в органы власти, она высказала в экспертной встрече с участником мероприятия с российской стороны, Директором Центра европейско-азиатских исследований Андреем Русаковым:

- Зарина, добрый день! Как бы Вы оценили важность и своевременность проведения этого "круглого стола" по вопросам трудовой миграции в Россию?

- Дело в том, что тема трудовой миграции, в том числе и в Россию, для жителей Кыргызстана стала актуальной далеко не сейчас, а с момента обретения независимости. За эти годы накоплен и опыт взаимодействия с российской стороной, сформировались определенные критические вопросы, но возникли и новые проблемы. Например, когда распался Советский Союз не было такой проблемы как незнание русского языка, практически все жители страны его, в той или иной мере, знали. Сейчас выросло новое поколение, все-таки прошло 30 лет. И, например, далеко не все трудовые мигранты знают русский на приемлемом уровне, позволяющим им интегрироваться в российское общество. Кстати, подобный языковой вопрос характерен не только для Кыргызстана. Поэтому актуальность таких мероприятий как проведенный "круглый стол" никогда не проходила. Другое дело, что наша встреча состоялась после трагических событий в России в "Крокус Сити Молле". Любому эксперту понятно, что после такого происшествия запрос населения, общества к власти, к регулированию нахождения жителей другой страны на своей территории возникает незамедлительно. Но решать эти вопросы можно только вместе, и только в диалоге.

- Кстати, Зарина, думаю, Вы обратили внимание, что часто вопросы и знания русского языка, и мигрантов, возникают на постсоветском пространстве во время выборов, а потом плавно уходят на "политическую периферию"?

- В этом и есть корень основных проблем. Вопросы, которые требуют деликатного и спокойного обсуждения, без страстей и эмоций, вносятся в медиа-повестку и, якобы, с позиции некоторых политиков, являются решаемыми одной "росписью" пера. А потом, естественно, о них забывают. Ведь поиск вариантов, устраивающих обе стороны – это долгий процесс, требующий знания "красных линий" своих партнеров, их возможности. Для решения любых проблем нужны взаимные усилия. Например, обеспечить достойный уровень владения русским языком жителями Кыргызстана мы можем только при содействии российской стороны. Поэтому совершенно правильно участники "круглого стола" выступали против политизации темы мигрантов во взаимном диалоге. В конце концов, и Россия тоже нуждается в трудовых мигрантах Кыргызстана.

- Вообще, можно без труда заметить, что тема "трудовой миграции" в Кыргызстане является одной из "топовых" - регулярно проходят различные "круглые столы", публикуются различные исследования…

- Да, но надо учитывать, что и "круглые столы", и так называемые "исследования" часто являются чистой воды политическим продуктом, а не аналитикой. Тема трудовой миграции в Кыргызстане вызывает интерес и представителей некоммерческих организаций, представляющих страны "коллективного Запада" и существующих на их деньги. А какие у него сейчас отношения с Россией известно всем. Может быть западным НПО логичнее заняться другими вопросами? А трудовой миграцией жителей Кыргызстана в Россию займутся наши эксперты и наши исследователи с привлечением российских коллег. Ясно, что "исследования", проведенные некоммерческими организациями на западные деньги, преследуют цель не решить наши проблемы в миграции, а, скорее, обострить отношения с российскими коллегами. Уже был неудачный опыт Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики по привлечению западных НКО, интеллектуальный продукт получился очень ангажированный , искажающий реальную картину. Все вопросы российско-кыргызских отношений должны быть предметом взаимного диалога ученых, экспертов и политиков России и Кыргызстана. В свою очередь, хочется также отметить, чтобы российские коллеги, изучая данный вопрос, не обобщали трудовых мигрантов Узбекистана и Таджикистана. Граждан этих стран можно назвать трудовыми мигрантами, а у граждан Кыргызстана, по договору о Евразийском экономическом союзе, статус называется "трудящийся государства – члена Евразийского экономического союза". Это очень важный момент, который определяет положение наших граждан. В контактах с российскими коллегами нам следует использовать только результаты наших совместных исследований и наши совместные аналитические материалы, в этом мое твердое убеждение.

- Такой вопрос, как трудовая миграция вызывает большой круг и других тем – это и образование, и медицинское обслуживание, и социальное обеспечение… А можно ли нам с Вами, в нашем двустороннем экспертном диалоге, объять "необъятное"?

- У нас на "круглом столе" и прозвучало мнение, и не только мое, что Россия и Кыргызстан нуждаются в создании постоянно действующей экспертной площадки, в деятельности которой могут принимать участие и политики, и руководители профильных органов государственной власти. Наш Экспертно-аналитический центр "Мейкин" готов принять в этой работе самое активное участие. К тому же очень важно привлечь сюда и Евразийскую экономическую комиссию. Не все, кстати, знают, даже в Кыргызстане, что трудовые мигранты из нашей страны как члена ЕАЭС, обладают совсем другими возможностями, в отличие от выходцев из Узбекистана и Таджикистана, жители которых тоже активно едут на работу в Россию.

- А можем ли мы Ваши обращения в Министерство труда, социального обеспечения и миграции и в Жогорку Кенеш назвать первым этапом в работе новой совместной экспертной площадки?

- Мои обращения касались тем, которые мы обсуждали на нашем "круглом столе" и сейчас обсуждаем на нашей встрече. Я искренне надеюсь, что представители наших органов власти и поддержат наши предложения, и проявят желание работать в нашем взаимном диалоге с российскими коллегами. К тому же я бы здесь заменила сочетание "российские коллеги" на "российские друзья" - мы все прекрасно понимаем, что сотрудничество Кыргызстана и России, их совместная деятельность в Евразийском экономическом союзе идет на благо и нашим странам и нашим народам! Поэтому от лица кыргызстанских коллег приглашаю Вас для дальнейшего сотрудничества!