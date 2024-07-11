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Наводнение в Баткене: поврежден мост на дороге Достук-Ак-Сай

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- Назгуль Абдыразакова
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На автодороге Достук-Ак-Сай в селе Кок-Терек, граничащем с Республикой Таджикистан, поврежден мост, маршрут временно приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, в настоящее время ведутся переговоры о его совместном восстановлении. Позже будет предоставлена дополнительная информация.

Вчера, около 16:00 из-за сильного дождя в Баткенской области временно закрыт участок автодороги Ош-Баткен-Раззаков между Айгуль-Таш-Согмент-Таян (расстояние 3-9 км), Сох-Кан-Зардалы (расстояние 29-31 км), Коргон-Катран-Баул (между 0-15 км) и между 313-330 километрами автодороги Ош-Баткен-Раззаков , а также на участке Баткен-Боз-Адыр.

Дорога Баткен-Боз-Адыр была открыта для двустороннего движения в результате непрерывных работ по очистке, проводимых сотрудниками госпредприятия "Кыргызавтожол-Туштук", а на других участках обеспечено одностороннее движение. дороги. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения и его расширению.


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URL: https://www.vb.kg/438256
Теги:
Баткенская область, Наводнение
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