Афганский фактор: американцы хотят контролировать инструмент влияния на ЦА

На недавнем саммите ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам об инициативе создания в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Это предложение Токаев озвучивал не раз. Впервые оно прозвучало в прошлом году в рамках второй встречи лидеров "Центральная Азия - Европейский союз". Тогда лидер Казахстана заявил о том, что "устойчивое развитие многогранного партнерства региона с ЕС зависит от безопасности и стабильности, в том числе от ситуации в Афганистане". Позже, в сентябре, Токаев снова вернулся к этой теме - уже в рамках встречи глав государств Центральной Азии и США. Более того, его пресс-служба сообщила, что власти Казахстана рассчитывают на поддержку американской стороны при создании этого самого центра.

Декларируемая цель создания этого центра ООН понятна и, в общем-то, вполне логична. Вместе с тем, если оценить последовательные попытки казахского президента привязать к его формированию коллективный Запад и, конкретно, США, то складывается ощущение, что инициатива эта в большей степени западная и планируется как дополнительный инструмент давления на государства региона, в том числе Кыргызстан.

Афганистан остается бомбой замедленного действия для стран Центральной Азии. Результатом 20-ти летнего пребывания американцев в Афганистане являются 25 млн человек, которые находятся на грани голода. И вряд ли США и Великобритания будут решать проблему продовольственной безопасности этой страны, поскольку рассчитывают, что рано или поздно афганцы под руководством исламистских вождей хлынут на территорию Центральной Азии. Воевать им есть чем: США оставили талибам оружия на 85 млрд долларов.

А недавно стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена обсуждает идею сближения с "Талибаном" для того, чтобы "противостоять растущей джихадистской угрозе". Американские чиновники хотят усилить надзор (или, может быть, повысить степень взаимодействия) за группировкой "Вилаят Хорасан" (ВХ). По официальной версии Белый дом не против наладить с фактической властью в Кабуле обмен разведывательными данными.

К слову, необходимость наблюдать за афганской ареной объясняется в частности тем, что без этой разведки американцам очень сложно наносить беспилотные удары на территории региона.

В целом, факты говорят о том, что Вашингтон хочет перевести взаимодействие с Талибаном в положительную плоскость. И хотя, все это преподносится под соусом борьбы с терроризмом, по факту намерение США отслеживать ситуацию в Афганистане выглядит как предлог для военного присутствия страны в регионе. Особенно остро это ощущается на фоне того, что Россия и Китай в этом году на самом высоком уровне высказались против возвращения баз НАТО и США в Афганистан.

При этом, члены американского Конгресса в общих чертах поддерживают план байденовской администрации по возвращению в Афганистан. Правда, они хотят, чтобы Вашингтон потребовал от талибов уступок, включая защиту прав афганских женщин.

Тут хочется напомнить, что в декабре прошлого года в Совбезе ООН под давлением США было принято решение о назначении спецпосланника ООН по Афганистану, в обязанности которого войдут вопросы прав человека и женщин в стране. Этот документ не поддержали Россия и Китай, мотивировав свою позицию тем, что вопросы защиты афганских женщин уже решаются в рамках Специальной миссии ООН (МООНСА) и специального представителя генсека по Афганистану. Сейчас эту должность занимает экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, которую можно считать человеком американского Госдепа. Еще одна подобная должность дает западникам дополнительный рычаг влияния на правительство и ситуацию в Афганистане.

"Афганистан, особенно север страны, где базируются радикальные экстремистские группы, является общей силой, которая может влиять на ситуацию на обширном пространстве Центральной Азии, вплоть до России. Они не контролируются движением "Талибан" и являются некой прокси силой, где работают спецслужбы западных стран, есть там и китайские интересы. Там очень разношерстная компания и очень опасная, потому что она обладает современным вооружением. Они хорошо экипированы и имеют опыт боевых действий. Тем более, что сейчас уже не первый год со стороны Ирана в сторону севера Афганистана перебрасываются боевики ИГИЛ", - говорит политолог Марс Сариев.

По его словам, Афганистан - это способ создать для России еще один фронт взамен украинского.

"Тем более, что сейчас фаза украинской кампании уже завершается, и к осени, скорее всего, будет подписан мирный договор. Если затихает конфликт на Украине, то очень сильно возрастает вероятность конфликта на Южном Кавказе и в Центральной Азии, я имею в виду афганское направление. Поэтому, я думаю, не случайно китайский лидер совершил визит после ШОС, в Таджикистан, потому что именно Таджикистан является уязвимой точкой", - отмечает эксперт.

Он считает, что все это свидетельствует о том, что ситуация в Центральной Азии накаляется.

"Поэтому Соединенные Штаты могут использовать этот фактор, тем более перед выборами, если украинский кризис завершается, то вторая горячая точка может возникнуть здесь. Нам, странам региона это абсолютно не нужно. Думаю, что военные учения тюркских государств и Таджикистана, около Каспия в Казахстане, они не случайны. Есть опасения, поэтому идут сейчас переговоры, что нужно консолидировано подходить к возможной угрозе дестабилизации юга. Поэтому вот эти консультации сейчас активно между странами идут. Но я думаю, что в рамках ШОС тоже были консультации, и Россия тоже принимала активное участие. Тревожные звонки уже есть: планировавшаяся в нашей стране попытка госпереворота на 31 августа, аресты в Таджикистане - там крупные перестановки во власти идут и аресты. Поэтому, я думаю, слабые звенья - это Таджикистан и Кыргызстан. И мы должны быть начеку", - резюмировал Марс Сариев.

На этом фоне появление в Казахстане регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана выглядит как весьма неоднозначная инициатива, призванная решать скорее стратегические задачи американцев, контролирующих ООН, чем добиваться стабильности в регионе.

При этом надо понимать, что Казахстан сегодня остается плацдармом для реализации всевозможных проектов американского Агентства по международному развитию (USAID) при Госдепе США. Сюда стекаются доллары, которые в итоге направляются в казахские, туркменские, узбекские, кыргызские и таджикские НКО, чья задача состоит в том, чтобы влиять на внутри - и внешнеполитическую повестку в этих странах. И именно на эти деньги в наших странах продвигают антироссийские нарративы, идеи о том, чтобы разорвать связи с РФ, а также инициируют всевозможные дестабилизирующие процессы.

Суммы на это идут немалые. Только в прошлом году через USAID энкэошникам и прозападным медиа в ЦА ушло $50 млн долларов. Надо отметить, что это в три с лишним раза больше, чем в предыдущие годы.

В лучших своих традициях американцы не жалеют денег на антироссийскую пропаганду и проекты, призванные сеять хаос и смуту в странах нашего региона. Штаты делают все, чтобы уничтожить исторические связи стран Центральной Азии с Россией, совершенно игнорируя тот факт, что стратегическое союзничество с РФ всегда было залогом безопасности, да и самого существования наших стран как независимых, суверенных государств.

Очень наивно верить в то, что американцы и их центр в Казахстане создают что-то способное реально повлиять на улучшение ситуации в регионе, на стабилизацию Афганистана, предотвращение там кризиса, решение проблем незаконного оборота наркотиков или беженцев. Янки возвращаются совсем не для этого.