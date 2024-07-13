Рынки Астаны готовы сотрудничать с экспортерами из Кыргызстана

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с Министерством иностранных дел КР проводит работу по поиску партнеров для экспорта сельскохозяйственной продукции. С учетом вопроса логистики в первую очередь прорабатываются возможности экспорта в Казахстан и Россию.

В настоящее время по информации Посольства КР в Республике Казахстан торговое место на рынке "Астаналык" города Астаны стоит 100 тысяч тенге за 1 месяц, 50 тысяч тенге за 2 и последующие месяцы. Хранение продукции сельскохозяйственной продукции на рыночной площади не предусмотрено. За лабораторное исследование продукта взимается отдельная плата. На данный момент по информации администратора рынка Н.Н. Берихановой есть свободные торговые площади.

По словам администратора оптового рынка "Шарын" города Астана А. Жетмекова, на данный момент торговля осуществляется только с грузовых авто. Продукция представлена только арбузами и дынями. Ближе к осени ассортимент будет расширен. Оптовые цены на арбузы 70-100 тенге за кг., на дыню 330-350 тенге. Стоимость оплаты с одной грузовой машины 7000 тенге в сутки, с автомашины "газель" 5000 тенге. Также на данном рынке в следующем году будут реализовываться торговые павильоны по цене 22 млн. тенге. Размер 5*12 м., площадью 60 кв.м., высота потолка 4,5 метра.

На вопросы заинтересованных лиц в экспорте сельскохозяйственной продукции в город Астану отвечает сотрудник министерства Н.Т. Каарбаева по телефону +996557557529.