В Бишкеке обновлены нормы потребления воды для жителей частного сектора

В городе Бишкек насчитывается 278 488 абонентов, из которых 100 612 – жители частного сектора. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в настоящее время только 2 668 (2,7%) абонентов из частного сектора установили водомеры, тогда как в многоквартирных домах этот показатель достигает 47%.

Владельцы жилых индивидуальных домов используют больше воды, но платят меньше по сравнению с многоквартирными домами. Особенно это заметно в поливной сезон, когда жители частного сектора активно поливают огороды и заполняют бассейны.

В частном секторе города Бишкек действовали самые низкие нормы потребления воды, которые варьировались от 35 до 310 литров в сутки. В то время как жителям многоэтажных домов выделяется 310 литров воды в сутки, согласно стандартам, установленным в 2009 году Бишкекским городским кенешом.

С 5 июля 2024 года введены обновленные нормы и согласно им, потребление холодной воды для жителей частного сектора адаптировано до 350 литров в сутки.

Отметим, что многие водопроводные сети построены ашарным методом и не всегда соответствуют стандартам.

Мэрия убедительно просит горожан рационально использовать питьевую воду и установить водомеры.