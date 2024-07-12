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Купи билет и поддержи борьбу с насилием на благотворительном мероприятии

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- Назгуль Абдыразакова
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В ответ на серию случаев насилия домашнего насилия, включая последний трагический инцидент с Рахимой Айкымбаевой, ставшей жертвой фемицида, молодежное благотворительное сообщество волонтеров "CAF Kelechek" организует специальное мероприятие для помощи её детям.

Мероприятие включает просмотр художественных фильмов с последующим психологическим разбором для взрослых и интерактивные активности для молодежи. Цель - привлечение общественного внимания к проблеме насилия над женщинами и сбор средств для детей, лишившихся матери.

Дата и время:

19 июля, в 18:00: Просмотр и разбор фильма для взрослых в формате группового коучинга, модератор - Айнура Чолпонкулова, сертифицированный коуч ICF.

20 июля, в 18:00: Ведущие - Асема Мамытова и Адиль Мамытов, команда CAF Kelechek.

Стоимость билетов:

15 июля: 500 сомов

18 июля: 550 сомов

В день мероприятия (20 июля): 650 сомов

Билеты можно приобрести по телефону WhatsApp: 0509 256 695 до указанной даты. Все желающие приглашаются поддержать инициативу и сказать "НЕТ" насилию в Кыргызстане.

Место проведения: Park Hotel Bishkek


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URL: https://www.vb.kg/438270
Теги:
благотворительность, дети, семейное насилие, убийство, Бишкек, семья, женщины
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