Монетарикс отзывы: почему членство в Клубе выгодно?

Monetarix (Монетарикс) - это эксклюзивное сообщество людей, для которых инвестирование является любимым делом. Кто-то из них инвестирует на профессиональной основе, а кто-то находится только в начале сложного пути. Но все члены Клуба обладают равными правами и возможностями. Создавая свое детище, отцы-основатели проекта тщательно продумали каждую деталь. И сегодня, вступая в инвестклуб, даже новички с минимальным стартовым капиталом получают доступ к сервисам и возможностям, которые ранее были открыты только для институционалов. Отзывы о Monetarix подтверждают, что проект приносит огромную пользу как каждому участнику в отдельности, так и инвестиндустрии в целом.

Отзывы о Monetarix (Минетарикс): правда о клубе

У Клуба нет большой истории, но его новаторский подход к инвестированию практически не оставляет шансов конкурентам. Об этом часто пишут авторы отзывов о Monetarix в Интернете. В своих отзывах о Monetarix они упоминают о следующих преимуществах членства в инвестклубе:

разнообразие выгодных инвестиционных идей; низкий порог входа в высокодоходные инвестпроекты; поддержку на профессиональном уровне; внимательное отношение организаторов сообщества к каждому его участнику.

Клуб ведет открытую информационную политику, и отзывы о Monetarix можно найти на многих веб-сайтах и в социальных сетях, таких как:

Большинство отзывов о Monetarix написано в положительном ключе. Отдельные негативные отзывы о Monetarix, по первым признакам, носят заказной характер. На них вряд ли стоит ориентироваться. Ведь инвестклуб является, в некотором смысле, конкурентом сомнительных Форекс-брокеров.

Формирование инвестиционных портфелей

Для каждого участника клубного движения формируется индивидуальный инвестпортфель. В формировании портфеля принимают участие аналитики и эксперты, которые входят в состав руководства инвестклуба. Именно они предоставляют новичку свои рекомендации и помогают выбрать активы, наиболее соответствующие психотипу начинающего инвестора.

Активы подбираются таким образом, чтобы значительно снизить инвестиционные риски. К услугам участников сообщества - более 200 инвестиционных идей.

Инструменты для вложений

Если у новичка есть всего лишь депозит в 100 долларов США, то ему доступны вложения в финансовые рынки с прогнозируемой доходностью 20% в месяц. Однако, как свидетельствуют авторы отзывов о Monetarix, на самом деле, двукратное увеличение депозита достигается уже к концу первого месяца участия в программах Клуба.

Большие суммы открывают для инвесторов еще более интересные возможности. Например, участие в коллективном выкупе объектов недвижимости. Недвижимость - отличный вариант для инвестиций. Недвижимость всегда пользуется спросом, важно лишь выбрать правильную локацию и проект. Этим занимаются эксперты по недвижимости, привлеченные в Клуб. Их инвестидеи всегда приносят стабильный доход, поскольку они рекомендуют членам сообщества только самые привлекательные жилые и коммерческие объекты в разных частях мира.

Условия:

минимальный депозит в размере 2000 долларов США; прогнозное время окупаемости - 2 года.

Через 2 года приобретенный объект (или его доля) начинает генерировать чистую прибыль.

Инновации, зеленая энергетика, биотехнологии, новые агротехнологии – это направления, инвестиции в которые обещают наибольший доход в будущем. Клуб предоставляет онлайн-инвесторам возможность участвовать в таких проектах. Риски в этом случае минимальны, поскольку все проекты подвергаются тщательному отбору. Располагая относительно небольшим капиталом (от 5 тысяч долларов США), можно вложиться в перспективные отрасли экономики на очень выгодных условиях. Прогнозируемая прибыль составляет 200-500% за три года.

Польза от членства в Клубе

Никто из членов Клуба не остается наедине со сложностями инвестиционного процесса. Участники сообщества опираются на большую команду экспертов, которые предоставляют свои рекомендации, рассчитывают прогнозируемые риски и прогнозируемую прибыль от грядущих вложений.

На Форекс и крипторынке онлайн-трейдеры торгуют под руководством профессиональных трейдеров, ежедневно подающих очень точные сигналы для входа в каждую позицию. Доли в недвижимости приобретаются только при полном понимании будущего дохода от аренды. Стартапы и их перспективы исследуются со всей тщательностью.

Таким образом, согласно отзывам о Monetarix, участники клубного движения довольно быстро наращивают капитал. Сегодня средняя стоимость инвестиционного портфеля члена сообщества превышает 25 тысяч долларов США.

Заключение

В настоящий момент наиболее популярными направлениями инвестирования являются финансовые инструменты, недвижимость и стартапы. Однако для успешного вложения средств обычному инвестору, непрофессионалу, необходимо иметь надежного консультанта. Именно эту роль успешно исполняет Monetarix. Он обеспечивает инвесторов высокодоходными инвестидеями, отобранными с использованием новейших технологий и качественной экспертизы. Все идеи характеризуются низкими рисками и предсказуемой доходностью. В таких условиях инвестировать - довольно просто и очень выгодно.