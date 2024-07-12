Камчыбек Ташиев: Государство пристально следит за порядком в стране

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью СМИ ответил на ряд вопросов, касающихся последних событий в Кыргызстане.

Здравствуйте, уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, как Председатель Кабинета Министров - Председатель Комитета национальной безопасности КР. Вы отвечаете за вопросы правопорядка и национальной безопасности в нашей стране. Давайте поговорим по этому поводу.

Буквально недавно был пресечен инцидент с пакистанскими студентами, который вполне мог выйти из-под контроля. Мы видели, как собрались сотни молодых парней. Был ли проанализирован этот инцидент?

Конечно, это было проанализировано. Можно сказать, что мы извлекли урок из этого инцидента. Потому что это происшествие было расценено как обычное хулиганство молодых людей, которых разыскивали потом сотрудники МВД. История была такая. Трое кыргызских парней у общежития отобрали у египетских студентов деньги и телефоны. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Потом из общежития выскочили другие иностранцы на помощь пострадавшим египетским студентам. Парни из Кыргызстана убежали, но один все-таки попался. Его избили, но потом вызвали ему скорую помощь. Придя в больницу, он произнес совершенно другое имя и получив помощь, сбежал из больницы. Он знал, что они виноваты, так как отобрали у египетских студентов деньги и телефоны. Их искала милиция. Было установлено, что они были несовершеннолетними. Потом один из них выложил в соцсети часть вырезанного видео, где пакистанцы избивают кыргызов, заявив при этом, что кто-то из наших умер. Поэтому молодые парни стали собираться и возмущаться, хотя они даже не знали, что виноватыми были именно наши граждане. Вот почему так важно придерживаться правопорядка. Кто бы ни совершил преступление, будь то кыргыз, русский или пакистанец, есть государство, которое наказывает, есть правоохранительные органы и суды. Если мы не будем помнить про государство, то это уже проблема. Кто будет разжигать межнациональную или межрегиональную вражду, то таких людей мы будем наказывать даже еще строже, чем того потребует народ. Сейчас нам нужен мир как воздух и вода, тем более когда наша страна только встает на ноги.

Недавно стало известно, что ГКНБ арестовал группу граждан, готовившихся к государственному перевороту в стране. В ходе обыска было установлено, что у них для этого имелось оружие. Можно узнать подробности?

Сейчас идет расследование. Полная информация будет раскрыта после завершения расследования. Но я могу сказать вам, к чему они стремились. У нас была полная информация об этом с самого начала. Мы знали, что они покупают оружие, 200 единиц военной формы, ищут дроны и что интересовались, как сделать взрывчатку кустарным способом. Конечно, мы взяли их в разработку. Все было зафиксировано под видеонаблюдением, где они покупали оружие, военную форму и где они были задействованы. Когда все было готово, они были все задержаны.

Цели у них были одни: найти удобный предлог и поднять народ. Одновременно с этим группу молодых парней одеть в военную форму, дать им оружие и начать стрельбу по собравшимся людям. А через некоторое время эти якобы военные побросали бы форму и объявили бы, что перешли на сторону народа. Таким образом они думали, что нас народ их поддержит.

В настоящее время общественно-политическая ситуация в стране стабильная. По итогам полугодия показатель экономического роста составил 8,1%. Мы имеем в виду, что в такой ситуации у людей нет серьезного повода выходить на улицы в знак протеста.

Стоят ли за ними так называемые внешние силы?

Сейчас расследование идет. Стоят ли за ними внешние силы, станет известно после расследования. Конечно, это возможно. Потому что никому не нравится тот факт, что наша экономика растет так быстро. Поэтому разные вещи можно организовывать разными методами.

Например?

Например, они могут организовать такие события, как это было в апреле и июне 2010 года. Вы прекрасно знаете, как разразился июньский инцидент 2010 года. Первая причина – внутренние переговоры между временным правительством и сепаратистами. Вторая причина заключается в том, что внешние силы вошли в узбекские кварталы, обстреляли узбеков и распространили информацию о том, что это кыргызы. Потом они зашли на кыргызские улицы и сделали тоже самое, заявив, что это узбеки расстреляли кыргызов.

Таким образом, ситуация сразу переросла в кыргызско-узбекский конфликт. Однако через три дня обе стороны узнали, что инциденты были организованы внешними силами, и стабильность была восстановлена. Подобные вещи могут произойти и здесь, в Бишкеке. Можно нанять сепаратиста или экстремиста, убив кого-нибудь и выложив видео с надписью, что кыргызов убивают. Поэтому, как я сказал выше, любые преступления или действия, направленные на разжигание межнационального конфликта, должны строго наказываться государством. Государство не оставит ничего без внимания. У нас тоже есть сердце и чувство патриотизма не меньше, чем у кого-либо еще. Мы будем строго наказывать.

Недавно в некоторых телеграм-каналах появилось сообщение, что строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" разрушит горы и окружающую среду. Может ли этот проект оказать негативное влияние на национальную безопасность?

Наоборот, если эта дорога не будет построена, то это может повлиять на нашу национальную безопасность. Эту дорогу надо построить. Чтобы Кыргызстан и дальше существовал этот проект нужен стране как воздух и вода. Против этого проекта могут выступать только те, кто не имеет здравого смысла или не видит далеко. Кыргызский народ с ясным умом не будет против такого проекта. Вопрос строительства этой дороги стоял с момента обретения независимости. Просто он не запускался по разным причинам. Наш президент Садыр Нургожоевич нашел язык со всеми сторонами и начал проект. Если этот путь будет пройден, двери всего мира будут открыты перед нами. Мы превратимся из тупиковой страны в страну-транзитера. Рост ВВП в нашей экономике сегодня составляет 8,1 процента, а после завершения этого проекта он станет еще выше. Прилагаются максимальные усилия, чтобы не нанести вред окружающей среде. Чтобы не задеть горы, будет пробурено около 15 тоннелей. Те, кто разместил провокационные материалы в телеграмм-канале, преследуют другую цель. Широкая публика должна это знать. Есть заинтересованные лица, которые выступают против строительства этой дороги. Если кто-то выступает против, то можно сказать, что это те, кто работает на внешние силы. Поэтому, если будет какая-то провокация, хочу сказать: подумайте семь раз, прежде чем что-либо делать.

Источник: 7tv.kg