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ГКНБ задержал мошенника, выдававшего себя за сотрудника спецслужбы

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В момент получения денежных средств в сумме 3 тыс. долларов у гражданина Китая был задержан гражданин КР Т.Т.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный прикрываясь именами сотрудников ГКНБ КР требовал деньги за положительное решение уголовного дела, находящегося в производстве Государственного комитета национальной безопасности.

Следует отметить, что ранее Т.Т.К. получил от гражданина КНР денежные средства в размере 18 тысяч долларов за решение указанного вопроса.

10 июля при получении денежных средств задержан гражданин КР Т.Т.К., который водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек на двое суток. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к указанной мошенничестве.

ГКНБ напоминает, что по всем расследуемым уголовным делам будут приниматься законные процессуальные решения и попытки воздействия на ход расследования того или иного дела будут пресекаться по всей строгости закона.


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URL: https://www.vb.kg/438282
Теги:
вымогательство, задержание, Китай, мошенничество, ГКНБ
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