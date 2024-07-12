ГКНБ задержал мошенника, выдававшего себя за сотрудника спецслужбы

В момент получения денежных средств в сумме 3 тыс. долларов у гражданина Китая был задержан гражданин КР Т.Т.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный прикрываясь именами сотрудников ГКНБ КР требовал деньги за положительное решение уголовного дела, находящегося в производстве Государственного комитета национальной безопасности.

Следует отметить, что ранее Т.Т.К. получил от гражданина КНР денежные средства в размере 18 тысяч долларов за решение указанного вопроса.

10 июля при получении денежных средств задержан гражданин КР Т.Т.К., который водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек на двое суток. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к указанной мошенничестве.

ГКНБ напоминает, что по всем расследуемым уголовным делам будут приниматься законные процессуальные решения и попытки воздействия на ход расследования того или иного дела будут пресекаться по всей строгости закона.