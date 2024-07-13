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В ГКНБ подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года

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- Бакыт Басарбек
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Под руководством заместителя председателя Кабинета Министров КР – председателя Государственного комитета национальной безопасности, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства за первое полугодие 2024 года.

В ходе работы заседания Камчыбек Ташиев подчеркнул высокую результативность итогов работы коллег в части обеспечения безопасности, правопорядка и борьбы с организованными преступными группировками в Кыргызстане за последние годы.

В результате слаженных оперативных действий силовиков, за отчетный период выявлены более 70 миллиардов сомов, из которых 50 миллиардов возвращены в государственную казну в короткие сроки.

В связи с этим генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев отметил необходимость строгого выполнения поставленных задач в русле обеспечения стабильности, установления правопорядка, борьбы с преступностью, усиления мер по борьбе с наркоторговлей, то экстремизмом и терроризмом.

Глава ГКНБ также озвучил перечень задач, которые предстоит решить на ближайщий период.


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URL: https://www.vb.kg/438288
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, коррупция, Кыргызстан
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