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ГКНБ задержан директор Чуй-Токмокского отдела образования

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту систематического получения взяток от руководителей образовательных учреждений в Чуй-Токмокском отделе образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что директор Чуй-Токмокского отдела образования А.Б.Т. под предлогом проведения проверок и ревизий учебных заведений занимается систематическим "побором" денежных средств с руководителей общеобразовательных школ и детских садов.

В ходе расследования уголовного дела был проведен обыск по адресам работы и жительства А.Б.Т., где обнаружены денежные средства.

10 июля 2024 года в рамках уголовного дела А.Б.Т. в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/438290
Теги:
ГКНБ, образование, Чуйская область, взятка
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