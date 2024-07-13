ГКНБ задержан директор Чуй-Токмокского отдела образования

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту систематического получения взяток от руководителей образовательных учреждений в Чуй-Токмокском отделе образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что директор Чуй-Токмокского отдела образования А.Б.Т. под предлогом проведения проверок и ревизий учебных заведений занимается систематическим "побором" денежных средств с руководителей общеобразовательных школ и детских садов.

В ходе расследования уголовного дела был проведен обыск по адресам работы и жительства А.Б.Т., где обнаружены денежные средства.

10 июля 2024 года в рамках уголовного дела А.Б.Т. в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.