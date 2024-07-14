Уже с понедельника, с 15 июля по 31 августа пассажирский поезд Бишкек-2-Балыкчы-Бишкек-2 будет ходить ежедневно.

Поезд отправляется со станции Бишкек-2 в 07:40, прибывает на станцию Балыкчы в 11:46, отправляется обратно из Балыкчы в 18:12 и прибывает на станцию Бишкек-2 в 22:18.

В составе поезда имеется три вагона повышенной комфортности с панорамными окнами, кондиционером, мягкими сиденьями и диванами, а также дополнительным буфетом.

Тарифы:

Стандартные вагоны:

− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.

− Дети от 5 до 10 лет – 73 сома.

− Пассажиры старше 10 лет – 150 сомов.

Вагоны Люкс:

− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.

− Дети от 5 до 10 лет – 250 сомов.

− Пассажиры старше 10 лет – 500 сомов.

VIP-вагоны:

− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.

− Дети от 5 до 10 лет – 400 сомов.

− Пассажиры старше 10 лет – 800 сомов.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://ticket.railway.kg и в мобильном приложении railway.kg на платформе Android и AppStore, а также в кассах вокзала Бишкек-2. В поезде доступны все виды наличных и безналичных платежей всех внутренних и международных платежных систем.