Уже с понедельника, с 15 июля по 31 августа пассажирский поезд Бишкек-2-Балыкчы-Бишкек-2 будет ходить ежедневно.
Поезд отправляется со станции Бишкек-2 в 07:40, прибывает на станцию Балыкчы в 11:46, отправляется обратно из Балыкчы в 18:12 и прибывает на станцию Бишкек-2 в 22:18.
В составе поезда имеется три вагона повышенной комфортности с панорамными окнами, кондиционером, мягкими сиденьями и диванами, а также дополнительным буфетом.
Тарифы:
Стандартные вагоны:
− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.
− Дети от 5 до 10 лет – 73 сома.
− Пассажиры старше 10 лет – 150 сомов.
Вагоны Люкс:
− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.
− Дети от 5 до 10 лет – 250 сомов.
− Пассажиры старше 10 лет – 500 сомов.
VIP-вагоны:
− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.
− Дети от 5 до 10 лет – 400 сомов.
− Пассажиры старше 10 лет – 800 сомов.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://ticket.railway.kg и в мобильном приложении railway.kg на платформе Android и AppStore, а также в кассах вокзала Бишкек-2. В поезде доступны все виды наличных и безналичных платежей всех внутренних и международных платежных систем.