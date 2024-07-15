Бойцы Минобороны КР стали первыми в конкурсе "Багдар" на "Бiрлестiк - 2024"

На учебном полигоне "Оймаша" Министерства обороны и мысе Токмак Мангистауской области Казахстана продолжается международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Бiрлестiк - 2024" в котором принимают участие военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В целях разнообразия и интенсивности проведения международного учения был запланирован ряд спортивных мероприятий, а именно соревнования по армрестлингу, по гиревому спорту, перетягиванию каната, футбол и конкурс "Багдар.

На учениях прошел конкурс "Багдар" - состоящий из двух конкурсов – теоретического (подготовка данных для движения по азимуту) и практического (движение по азимуту).

Надо отметить, что в течении предыдущих четырех дней команды – участницы активно тренировались в преддверии проведения конкурса "Багдар".

Рано утром команды воинских контингентов, участвующих в учении, пройдя медицинский осмотр, прибыли на место проведения соревнований.

Судейская коллегия проверив соответствие состава команд, ранее поданным заявкам, наличие и соответствие необходимого снаряжения, произвела досмотрев членов команд на наличие запрещенных технических помощи (видеокамеры, GPS навигаторы, смартфоны, смарт часы, электронные компасы, механические и электронные шагомеры (счетчики шагов)), взвесив экипировку (вес у всех должен быть одинаковый) по очереди, в соответствии с результатами жеребьевки, отправляла команды на старт с интервалом 30 минут.

Наши военнослужащие показав глубокую теоретическую подготовку и высокую степень физической готовности финишировали первыми с лучшим, среди всех участников.

Впереди соревнования по армрестлингу, по гиревому спорту, футболу и перетягиванию канатов, где наши военнослужащие, мы в этом уверены, будут в числе лучших.