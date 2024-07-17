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МВД России назвало число высланных с начала года из страны мигрантов

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- Светлана Лаптева
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С начала 2024 года из России выслали 65 тысяч нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тысяч иностранных граждан, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел РФ (МВД) Ирина Волк. Число преступлений, совершаемых мигрантами, по итогам шести месяцев нынешнего года снизилось на 6,4%, сообщили в МВД.

По ее словам, министерство выступает за ужесточение мер в отношении нарушителей миграционного законодательства, а принимаемые полицией меры позволили закрепить тенденцию к снижению числа преступлений со стороны мигрантов. По данным МВД, этот показатель по итогам шести месяцев нынешнего года снизился на 6,4%.

"Сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 18%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности - на 8,5%, грабежей - на 30%, разбоев - почти на 10%. Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,7%", - сообщила Волк.

В 2023 году, по данным ведомства, за пределы России было выдворено около 110 тыс. лиц, что почти в два раза превышает показатели предыдущих лет. Также в прошлом году было составлено более 2 млн протоколов в отношении иностранных граждан.

Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 145 человек. В апреле в Госдуме предложили создать Реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Предполагается, что для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать в МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж.

В начале июля МВД предложило прописать возможность выдворения иностранцев за правонарушения еще в 20 статьях КоАП. Большая часть из них, уточнили в ведомстве, касается охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействия экстремистским проявлениям.

Кроме этого, накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала рассмотрение пакета законопроектов об ужесточении миграционных законов. В частности, связанные с незаконной миграцией преступления планируют отнести к тяжким, а статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств. "Мы [также] будем предлагать внесудебную блокировку рекламы, услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан", - добавила Яровая.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/438302
Теги:
миграция
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