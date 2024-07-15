Минприроды изъяло 15 краснокнижных беркутов и свыше 50 хищных птиц

Инспекторы управления контроля биоресурсов Службы экологического технического надзора Минприроды провели рейдовые мероприятия по выявлению незаконно выловленных хищных птиц,. сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минприроды, в основном они используются в туристической сфере.

В результате было изъято около 50 птиц, которых жители использовали для предпринимательской деятельность среди туристов. В целом изъято 15 красно-книжных беркутов и других хищных птиц.

Выписан штраф в размере 100000 сомов согласно Кодексу о правонарушениях. 15 беркутов и 4 пустельги переданы в реабилитационный фонд "Бугу Эне" в городе Каракол по акту.

Цель данного рейда, пресечь незаконное удержание объектов животного мира и его использование.

Рейд проводился совместно с экомилицией и инспекторами социальной защиты ИДН милиции. Данные мероприятия будут проводиться регулярно.

В случае выявления незаконного отлова хищных птиц и их использования просим граждан незамедлительно сообщать на горячую линию 108 для принятия мер в соответствии с законодательством.