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Минприроды изъяло 15 краснокнижных беркутов и свыше 50 хищных птиц

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Инспекторы управления контроля биоресурсов Службы экологического технического надзора Минприроды провели рейдовые мероприятия по выявлению незаконно выловленных хищных птиц,. сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минприроды, в основном они используются в туристической сфере.

В результате было изъято около 50 птиц, которых жители использовали для предпринимательской деятельность среди туристов. В целом изъято 15 красно-книжных беркутов и других хищных птиц.

Выписан штраф в размере 100000 сомов согласно Кодексу о правонарушениях. 15 беркутов и 4 пустельги переданы в реабилитационный фонд "Бугу Эне" в городе Каракол по акту.

Цель данного рейда, пресечь незаконное удержание объектов животного мира и его использование.

Рейд проводился совместно с экомилицией и инспекторами социальной защиты ИДН милиции. Данные мероприятия будут проводиться регулярно.

В случае выявления незаконного отлова хищных птиц и их использования просим граждан незамедлительно сообщать на горячую линию 108 для принятия мер в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/438309
Теги:
Кыргызстан
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