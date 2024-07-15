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В Таласе китайские специалисты построят 3 крупных завода

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Таласе будут построены 3 крупных производственных предприятия на бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным пресс-службы, будут построены асфальтный завод, железобетонный завод и завод по производству песка и гравия.

"По поручению президента КР Садыра Жапарова на развитие города Таласа было выделено более 1 миллиарда сомов. Во исполнение этого задания мэр Таласа Эрмат Джумаев отправился в Китай на поиски опытных специалистов и 12 июля привез их в Талас.

Китайские производители и мэр Таласа подписали договор о строительстве заводов и аттракционов.

Планируется, что заводы и аттракционы будут построены до конца года. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

Кроме того, в Таласе будет отремонтировано около 50 км дорожного покрытия, и появятся велосипедные дорожки. Центральную площадь и другие улицы в городе заасфальтируют.

В реализации этих проектов заинтересовано не только правительство города, но и президент страны".


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URL: https://www.vb.kg/438311
Теги:
Китай, промышленность, Талас, Кыргызстан
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