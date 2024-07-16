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ГНС КР обновила модуль ЭТТН в кабинете налогоплательщика

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики произвела изменения в дизайне интерфейса модуля ЭТТН в "Кабинете налогоплательщика".

Вместе с обновлением дизайна интерфейса "Кабинета налогоплательщика" в модуле ЭТТН внедрены изменения, направленные на упрощение и улучшение пользовательского опыта.

Новый вид модуля стал современным и интуитивно понятным, что облегчит работу налогоплательщиков с ЭТТН.

Кроме того, добавлен отдельный раздел для пакетной загрузки в формате XML.

Для удобства пользователей были созданы ознакомительные видеоролики по ЭТТН, которые доступны на официальном сайте налоговой службы, на YouTube-канале и на официальных страницах ГНС в социальных сетях.

Также для получения дополнительной помощи или консультации можно обратиться в территориальные налоговые органы или связаться с ответственными сотрудниками по ЭТТН. Контактная информация размещена на сайте ГНС.

Кроме этого, с полным перечнем изменений и нововведений можно ознакомиться в Руководстве пользователя по модулю ЭТТН в "Кабинете налогоплательщика".


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URL: https://www.vb.kg/438323
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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