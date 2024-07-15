Оператор О! обеспечит бесплатным интернетом абонентов Ошской области

Мобильный оператор О! выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате трагедии в Ошской области. 15 июля всем абонентам региона будет предоставлен бесплатный интернет сроком на 1 неделю в размере 10 гигабайтов.

По данным МЧС 14 июля в Ошской области и городе Ош из-за обильных дождей сошли сели, в результате которых погибли люди, повреждены линии электропередач, пострадала жилая инфраструктура. Ведется работа по устранению последствий селя.

Коллектив компании сопереживает случившееся вместе со всем Кыргызстаном и призывает к сплочению всех кыргызстанцев для оказания помощи тем, кто столкнулся со стихийным бедствием.

О! вместе с жителями Ошской области!