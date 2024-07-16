Узбекистанцев поощрят деньгами за сигналы о нарушениях в водном хозяйстве

В Узбекистане предложили поощрять граждан, сообщающих о нарушениях в сфере водного хозяйства. Соответствующий законопроект вынесли на обсуждение.

Согласно документу, узбекистанцы, направившие фото или видео нарушений в сфере водного хозяйства:

поощряются денежным вознаграждением за счет средств, взысканных с правонарушителя по каждому подтвержденному случаю;

в случаях применения иной меры наказания, не связанной с административным штрафом, предложение о поощрении утверждается в соответствии с постановлением Кабинета министров РУз "Об утверждении положения о порядке поощрения граждан и общественных организаций за активное участие в обеспечении общественной безопасности, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью".

Кроме того, сотрудники Инспекции по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства и водопользованием Министерства водного хозяйства будут носить специальную униформу и соответствующие знаки различия

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Также сотрудникам инспекции будут предоставлены 142 скутера или их альтернатива.

Источник: repost.uz