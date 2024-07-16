ВОЗ: в мире застопорилась вакцинация детей

В мире уровень вакцинации детей до сих пор не достиг показателей, зафиксированных до пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Глобальный охват детей вакцинацией застопорился в 2023 году. Вследствие этого около 2,7 млн детей не получили прививок полностью или были привиты в недостаточной степени по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году, - говорится в сообщении.

В прошлом году число детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, остановилось на уровне 84% (108 млн человек).

Число детей, не получивших ни одной дозы вакцины, выросло с 13,9 млн в 2022 году до 14,5 млн в 2023 году. Еще 6,5 млн детей не получили третью дозу вакцины АКДС, которая необходима для защиты от болезней в младенчестве и раннем детстве.

Отмечается, что более половины непривитых детей живут в 31 стране, где ситуация в сфере здравоохранения нестабильна.

Эти тенденции, свидетельствующие, что глобальный охват иммунизацией практически не изменился с 2022 года и, что еще более тревожно, до сих пор не вернулся к уровням 2019 года, отражают текущие вызовы, связанные с перебоями в предоставлении медицинских услуг, логистическими проблемами, нерешительностью в отношении проведения вакцинации и неравенством в доступе к услугам, - заявили эксперты.

Как уточняется, низкий охват вакцинацией уже сейчас приводит к вспышкам кори. Иммунизация от этой болезни застопорилась, в результате чего почти 35 млн детей остались без защиты или лишь частично были защищены.