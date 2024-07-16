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В Бишкеке музей Боевой Славы имени Ивана Панфилова планируют снести

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В Бишкеке здание музея Боевой Славы имени Ивана Панфилова исключено из списка историко-культурных и архитектурных памятников,. сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

"Согласно техническому заключению по результатам обследования, проведённое в 2015 году, здание Музея боевой славы имени И. Панфилова, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 132 (Логвиненко,25), классифицируется как не сейсмостойкое, следовательно, использование помещения здания в нынешнем состоянии не допустимо. Рекомендуется снос существующего здания, и строительство современного сейсмостойкого здания, отвечающего существующим требованиям строительства в сейсмических районах.

Также согласно Акту о пожаре от 2 февраля 2024 года в коридоре второго этажа зафиксирован факт пожара.

В результате обследования здания установлено, что физическая сохранность здания находится в неудовлетворительном состоянии, имеются пятна от сгоревших проводов, водопроводных труб, видны горизонтальные трещины, частично отсутствует пол на втором этаже".


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URL: https://www.vb.kg/438341
Теги:
ВОВ, музей, Бишкек
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