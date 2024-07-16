Снежный барс в Кыргызстане занимает особое место. Горный хищник по праву является тотемом, символом кыргызского государства и гор Ала-Тоо. Он своим видом вызывает восхищение, его телосложение, неторопливая царская походка и грозный взгляд свидетельствует о его силе. Образ жизни барса, по сути, уникальный и суровый. Снежный леопард обитает и охотится на склонах высокогорья. Его добыча - горные козероги и косули. Ради добычи барс зачастую рискует своей жизнью и в погоне за дичью перепрыгивает высоты, падает на камни, но настигает свою жертву. Что самое интересное - барс не нападает на людей.

С древних времен символом тюрков являлся волк. Среди кыргызов и казахов барс более почитаем. И не зря. Ведь снежный барс ассоциируется с властью и силой. Барс является хозяином белоснежных гор, благородный зверь и в нем таится некая магическая сила, которая одновременно завораживает и устрашает.

Кстати, казахи сейчас занимаются восстановлением кошачьего собрата барса - возрождением вида туранского тигра. Туранский тигр обитал на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Снежный барс из-за его ареала обитания сохранился и продолжает царствовать на вершинах Центральной Азии. Важно отметить, что первого кыргызского кагана звали Барсбек. Получается, еще с древних времен для кыргызов снежный барс считался знаком силы, отваги и могущества.

Сегодня тюркский мир подобен молодому ирбису, который набирает силу и начинает свой путь. Союз Туран это уже не мифическая сказка, а реальное политическое объединение на просторах Евразии с множеством перспектив. Лидеры тюркоязычных стран начали чаще встречаться и согласовывать общий курс развития. Тюрки осознали, что их существование невозможно без крепкого единства. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев делает немало для укрепления братства тюрков. Благодаря ему центральноазиатские тюркоязычные республики создали новый формат сотрудничества и расширили свои связи между собой в рамках Организации тюркских государств. Официальный Баку придает тюркским отношениям высокий статус и заинтересован в усилении взаимодействия между тюркоязычными государствами бывшего СССР и тюркского мира в целом.

Президент АР Ильхам Алиев пришел к власти в далеком 2003 году после смерти своего отца Гейдара Алиева. На тот момент Ильхам Гейдарович являлся одним из молодых президентов СНГ. Ему тогда было 42 года. Именно при правлении Ильхама Алиева экономика Азербайджана начала развиваться семимильными шагами. В 2006 году был построен и запущен нефтепрово́д Баку-Тбилиси-Джейхан. Длина трубопровода составляет 1768 км., нефтяная ветка проходит по территории трех стран - Азербайджана, Турции и Грузии . 03 ноября 2008 года по нефтепроводу началась транспортировка казахской нефти. С июня 2010 года по нефтепроводу осуществляется доставка туркменского черного золота. При Ильхаме Алиев также был реализован проект Трансанатолийского газопровода из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы Греции. Алиев максимально и умело использует природные ресурсы Азербайджана для роста благосостояния своей страны и в целях увеличения геополитического значения Баку на арене мировой политики и экономики. Вместе с тем, Ильхам Алиев выстраивал многовекторную внешнюю политику, которая позволяла ему балансировать между Западом и Россией. Несмотря на давление армянского лобби в американском и европейских парламентах и оружейное эмбарго, Алиев на протяжении последних 20 лет упорно создавал современные боеспособные вооруженные силы. По сути, азербайджанские войска стали второй тюркской армией (после Турции), принявшей на вооружение стандарты НАТО.

Триумфом тюркского барса стало освобождение Нагорного Карабаха от армянской оккупации. В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанские войска восстановили историческую справедливость. Над Нагорным Карабахом засиял азербайджанский белый полумесяц. Победа досталась азербайджанскому народу нелегкой ценой. Спустя двадцать лет Ильхам Алиев воплотил в жизнь мечту миллионов азербайджанцев и выполнил завет своего отца. И поэтому называя Ильхам Алиева барсом тюркского мира мы не ошибаемся.

Барс терпелив и умен. Барс никогда не отступает и не отдаст свою добычу другим хищникам.

Автор: Медербек Корганбаев