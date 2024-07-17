Торобаев ознакомился с деятельностью компании "Эко азык"

Заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в семинаре "Интенсивное выращивание клубники, малины и других фруктов и ягод" в селе Бир-Булак Аламудунского района и ознакомился с деятельностью компании "Эко азык" по производству клубники, меда и обработанного варенья.

Мероприятие было организовано на базе ООО "Эко Азык", известного под брендом "Кулпунай Кыргызстан". В нем приняли участие ряд руководителей министерства, представители районной местной власти, фермеры.

В своем выступлении на мероприятии, направленном на обучение, министр Бакыт Торобаев отметил: "В 2024 году 14 хозяйствам присвоен статус семеноводческих хозяйств, выращивающих плодовые культуры. Это способствует усилению роли питомников в обеспечении качественными, сертифицированными саженцами", - сказал он.

Он также отметил, что в 2024-2028 годах из 614 тысяч гектаров земель, признанных малоплодородными, фермерам планируется выделить 35 тысяч гектаров для выращивания ягод, а под выращивание винограда - 5 тысяч гектаров.

В связи с этим министерство уделяет внимание селекции и регионализации высокомаржинальных товарных сортов с целью увеличения экспорта плодоовощной продукции.

Цель семинара – использование современных технологий при выращивании высокоурожайных ягод и фруктов, освоение новых сортов и обмен опытом между фермерами.

Участники увидели клубничное поле, яблоневый сад компании "Эко Фуд", новый метод дождевального и капельного орошения и актуальные агротехнические приемы.

Основателем фермы является Алишер Кадыркулов. Он сотрудничал с итальянским специалистом Франко Зетти, селекционером с 30-летним стажем, агрономом, автором сортов клубники "Федерико", "Мальга", и добился ряда успехов в плодоводстве.

В 2021 году сорта клубники, предназначенные на экспорт выращивались на 5 гектарах земли, а сейчас фермеры, работающие с "Эко Азык", обрабатывают в общей сложности 800 гектаров земли.

В 2023 году в стране произведено 3 миллиона саженцев различных плодоовощных растений, а в 2026 году ожидается увеличение на 20 миллионов саженцев.

Следует отметить, что в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства Кабмин ввел временное ограничение на ввоз некоторых сортов саженцев плодовых культур.

На семинаре обсуждались стратегия садоводства, вопросы переработки и экспорта, реализуемые Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.