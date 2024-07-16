Для чего нужна регистрация мобильных телефонов в Кыргызстане

В целях защиты от использования поддельных телефонов, а также устранения кражи и телефонного мошенничества, 25 июня 2024 года запущена Государственная система идентификации мобильных телефонов, также называемая ГСИ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Инмобайлс".

Нужно ли сейчас регистрировать свои телефоны?

На сегодняшний день все мобильные телефоны, пользующиеся услугами связи (SIM-картами) местных операторов связи (Mega, Beeline, О!), уже зарегистрированы в системе.

Успейте бесплатно зарегистрировать личные телефоны, не активированные в сетях мобильной связи КР, просто подключив SIM-карту местных операторов связи.

Кто должен регистрировать телефоны?

Устройства, ввозимые в целях продажи, должны быть зарегистрированы импортерами. Таким образом, к продаже внутри КР (включая прилавки магазинов и онлайн-маркеты) будут допущены только законно ввезенные, безопасные для использования и зарегистрированные по IMEI-коду* мобильные телефоны.

*IMEI-код - это международный уникальный номер, присвоенный каждому устройству с SIM-картой. Вы можете узнать IMEI-код набрав *#06# на своем телефоне.

Лицам, приобретающим устройства внутри КР, нет необходимости самостоятельно регистрировать устройства. С 25 июня 2024 года перед покупкой телефонов внутри КР необходимо проверять, зарегистрированы ли они в ГСИ на www.imei.kg или через приложения операторов связи: "Мой Beeline", "Mega 24", "Мой О!".

Лицам, приобретающим устройства за пределами КР (например, если телефон был привезен с собой из-за границы или заказан онлайн на международных маркетплейсах за пределами КР, например Wildberries, Ozon, Amazon, Aliexpress и т.д.), с 25 июня 2024 года необходимо будет регистрировать их на www.imei.kg, следуя опубликованным на сайте инструкциям.

Первые два месяца после запуска системы регистрация личных телефонов будет бесплатной.

Преимущества системы для обычного пользователя

Идентификация и регистрация устройств не нарушает конституционных прав граждан на частную жизнь. ГСИ нацелена на защиту прав потребителей, соблюдение всех мер безопасности и обеспечение соответствия мобильных телефонов международным стандартам качества.

Также внедрение ГСИ устранит незаконный импорт и ввоз поддельных, небезопасных к использованию устройств, что исключит риски технических неисправностей, таких как взрывы аккумуляторов и радиационное воздействие.

После запуска системы телефоны, использующиеся злоумышленниками в мошеннических и/или террористических целях, будут блокироваться системой.

Также ГСИ значительно повлияет на снижение кражи телефонов, ведь теперь при обращении граждан в правоохранительные органы система будет блокировать такие устройства, что не позволит в дальнейшем их использование и/или распространение внутри КР.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт ГСИ по адресу: www.imei.kg