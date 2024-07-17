Аксакалы Кыргызстана и России: надо строить студгородок КРСУ

Общественные деятели, представители высшего управленческого сообщества, творческой и научной интеллигенции России и Кыргызстана, обратились к президентам двух стран с просьбой поддержать строительство современного студенческого городка для Кыргызского Российского славянского университета.

"Открытое письмо

Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Уважаемый Владимир Владимирович!

Позвольте обратиться к Вам, выражая точку зрения широкого круга представителей общественности, руководителей общественных организаций Кыргызской Республики и Российской Федерации, со словами глубокой признательности за принятое Вами совместное решение о намерении вывести деятельность Кыргызско-Российского Славянского университета на новый виток развития и заключенное с этой целью новое Межправительственное соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, ратифицированное Парламентами двух государств.

Данное высшее учебное заведение, с момента основания в 1993 году Указами первых Президентов Кыргызской Республики и Российской Федерации имеет особый статус, и на протяжении многих лет является флагманом сферы высшего образования в Кыргызской Республике. Право на выдачу своим выпускникам одновременно двух дипломов – образца Кыргызской Республики и образца Российской Федерации, формирует условия для их трудоустройства на предприятиях и в организациях обеих наших стран, давая им возможность внести свою лепту в важное дело социальноэкономического развития двух государств. Своей деятельностью КыргызскоРоссийский Славянский университет также вносит важный вклад в межгосударственное сотрудничество по линии образования и науки в регионе

Центральной Азии.

На основании нового Межправительственного соглашения намечено строительство студенческого городка Кыргызско-Российского Славянского университета, соответствующая территория для которого должна быть предоставлена Кыргызской Республикой.

В этой связи, позвольте поделиться следующими нашими соображениями. Согласно Генеральному плану застройки, в Бишкеке имеет место уникальный вариант территории, который находится в государственном ведении – земельный участок размером около 30 га в южной части города, в районе пересечения проспекта Чингиза Айтматова и улицы Семетея. Участок пролегает вдоль проспекта Чингиза Айтматова, по восточной стороне, и расположен напротив Центрального парадного входа на территорию бывшей ВДНХ. С нашей точки зрения, выделение данного участка в престижной части города может стать свидетельством доброй воли Кыргызской стороны, приверженности делу укрепления и развития двусторонних отношений стратегического характера между Кыргызской Республикой и

Российской Федерацией. Очевидно, это будет оценено соответствующим образом со стороны Российской Федерации при формировании планов строительства объекта.

По завершении строительства и ввода в эксплуатацию студенческого городка Кыргызско-Российского Славянского университета, территории и здания, которые университет использует в своей работе сегодня - объекты, изначально не предназначенные для организации полноценного учебного процесса, могут быть возвращены государству. Концентрация всех корпусов на единой территории, в удобном местоположении с развитой инфраструктурой позволит обеспечить условия для вывода деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета на принципиально новый уровень, как передового центра интеллектуального развития в сфере образования и науки Кыргызской Республики.

Надо отметить, что в истории современной истории уже есть примеры выражения доброй воли и гостеприимного подхода Кыргызской Республики, в адрес зарубежных стран и университетов, которые выразили намерение создавать учебные заведения на ее территории. В качестве соответствующего заметного проекта двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования стоит привести - Кыргызско-Турецкий университет "Манас". Для его реализации был выделен участок размером 80 га в престижной части города.

Турецкой стороной был воздвигнут крупный, современный студенческий городок, который успешно работает, ежегодно выпуская около 1 000 специалистов различных специальностей.

В интервью Информационному агентству "Спутник Кыргызстан" 26.02.2024 г. новый ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Фомин-Нилов Денис Валерьевич отметил, что на плечах таких социально значимых институтов, как крупные университеты лежит крайне важная роль –выполнение функций фундаментальных научных центров развития страны, региона.

С нашей точки зрения, строительство современного студенческого городка Кыргызско-Российского Славянского университета будет являться логическим продолжением других совместных инициатив двух наших государств. В частности, - уже начавшееся строительство девяти крупных современных средних школ, во всех регионах республики, что потенциально будет формировать основу для единой системы подготовки кадров на всех уровнях системы образования.

Экс-премьер-министр Кыргызской Республики Муралиев Амангельды Мурсадыкович

Экс-председатель Конституционного суда Кыргызской Республики, д.ю.н., профессор Баекова Чолпон Турсуновна

Экс-вице-премьер-министр министр Кыргызской Республики Костюк Александр Васильевич

Экс-председатель Национальной академии наук Кыргызской Республики, д.э.н., профессор Койчуев Турар Койчуевич

Экс-председатель Счетной палаты Кыргызской Республики Молдокулов Сабырбек Айдарканович

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики, полковник запаса Какчекеев Токтогул Какчекеевич

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, экс-ректор Уральского экономического университета, д.геол.-минерал.наук, профессор Федоров Михаил Васильевич

Экс-заместитель Декана Высшей школы управления и инноваций МГУ им.М.В.Ломоносова, д.э.н., к.ю.н., профессор Рудашевский Владимир Давыдович

Член Союза писателей России, Руководитель Проекта "Русская аналитическая школа", д.ф.н., полковник запаса Курносов Юрий Василевич