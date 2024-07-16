Минводсельхоз восстанавливает межхоз каналы, разрушенные селем в Оше

Районными управлениями водных хозяйств Ошской области ведется непрерывная работа по восстановлению разрушений от селевых потоков после сильного ливня 14 июля.

По сообщению пресс-службы Минводсельхоза, в частности, по Ноокатскому району межхозяйственные каналы "Кунгой" и "Сапарбаев-1" были разрушены в результате паводков.

Далее, в Кара-Суйском районе от паводков пострадал главный водораспределительный объект на плотине "Ак-Буура",

также водораспределительные сооружения "Араван-Ак-Буура", "ПМК", "Южный", "Джойпас", "Гульчо-Гунан", "Мады".

В Араванском районе межхозяйственные каналы "Найман-Головной", "Мазар-Арык", "Сандык", "Мечит" и "Араван-Сай" были разрушены в результате паводков.

В настоящее время сотрудниками управлений водных хозяйств ведутся восстановительные работы, после которых возобновится подача поливной воды.