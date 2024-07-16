ГКНБ организовал встречу торговцев телефонов с представителями "Инмобайлс"

В связи c обращением предпринимателей, занимающихся реализацией сотовых телефонов в ТРК "Береке", "Беш-Сары" и ЦУМ "Айчурок", и которые сталкиваются с определенными проблемами при обязательной регистрации телефонов в базе Государственной системы идентификации (ГИС), со стороны ГКНБ КР была организована площадка с участием представителей компетентных органов государственной службы ГТС и компании "Инмобайлс" (imei.kg) для обсуждения и решения их вопросов.

В ходе проведенного собрания и дискуссии предпринимателям разъяснено, что введение обязательной системы регистрации исключает завоз телефонов контрабандным путем и дальнейшюю реализацию некачественной продукции на территории КР, а также исключает телефонные кражи.

Также предприниматели получили ответы на решение отдельных проблемных вопросов, в случае отказа в регистрации телефонов в базе ГИС и обсудили пути решения проблем, где предприниматели попросили облегчения системы регистрации без предоставления сопутствующих документов, но осуществлением оплаты всех государственных пошлин и обязательной регистрации. Данный вопрос будет рассмотрен компетентными органами в ближайшее время.

Также со стороны компании "Инмобайлс" (imei.kg) будут осуществлены активные мероприятия по оповещению граждан системы регистрации, а также в крупных точках продажи телефонов г.Бишкек будут проводиться практические обучения.

При этом, ГКНБ КР призвал предпринимателей не поддаваться провокационным действиям отдельных лиц в решении возникающих вопросов и осуществлять деятельность в конструктивном диалоге с компетентными органами.