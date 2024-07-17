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Вопросы после трагедии в Оше: в следующий раз "смоет" Бишкек?

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В Ошской области Кыргызстана после проливных дождей снова сошли сели: они обрушились на город Ош и несколько районов. Из берегов вышла река Ак-Буура, потоки воды, грязи и камней переворачивали автомобили, смывали мосты и столбы. Почему так произошло и кому еще угрожает стихия – в материале "ВЭС 24".

Кыргызстан в состоянии шока. И в поисках ответов, как могла произойти трагедия в Оше. Ведь тысячи ответственных лиц получают свои зарплаты, и все эти годы отчитывались все хорошо. До тех пор, пока стихия не разбушевалась.

Потоки воды, грязи и камней переворачивали автомобили

В Ошской области Кыргызстана в выходные снова сошли сели. Они стали результатом проливных дождей, которые обрушились на город Ош и несколько районов области. Из берегов вышла река Ак-Буура, потоки воды, грязи и камней переворачивали автомобили, смывали мосты и столбы, пронеслись по рынку в Оше. Не обошлось без человеческих жертв: потоки унесли местную жительницу и троих ее дочерей.

Очевидцы рассказывают, что потоки воды из реки Ак-Буура хлынули в торговые ряды рынка Оша так быстро, что многие торговцы просто не успели среагировать на стихию.

В микрорайоне Толейкен бурная вода унесла с собой семью: мать с тремя дочерьми. Семья недавно приехала из России, чтобы отпраздновать в Оше свадьбу старшей дочери. В день трагедии отец и сын остались дома, а мать с тремя дочерьми отправилась отдыхать в центр отдыха "Мол Булак" на берегу реки Ак-Буура.

Тело самой младшей из них, 6-летней девочки, позже нашли в Узбекистане (Ош находится на границе двух стран). В понедельник спасатели в полукилометре от границы также обнаружили тело матери.

Еще один мужчина погиб в селе Озгур. Местные жители рассказывают, что он эвакуировал людей, помогал им садиться в машину, но грузовик тронулся с места и задавил его насмерть.

Люди спасались, поднимаясь на крыши зданий и строений, в то время как вода сносила мосты, электростолбы и переворачивала машины.

Сумма ущерба устанавливается

В самом городе Ош и в районах, где бушевал сель, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. О точных размерах ущерба пока не сообщается, но уже очевидно, что он будет немалым.

И хотя пока Кыргызстан не оправился от шока, уже сейчас звучат вопросы, как такое вообще могло произойти? Почему не сработала система оповещения о ЧС, на работу которой постоянно тратятся немалые государственные средства?

"Очень странно, чем все эти годы занимались абсолютно все участники ежегодных учений по линии Гражданской защиты населения и территорий. Те, кого обучали, не смогли оперативно скоординировать свои общие усилия и сработать на предупреждение или хотя бы минимизацию ущерба от сошедшего селевого потока. Вариантов масса как подготовиться! Вплоть до того, чтобы в каких-то местах создать спецзоны мешков с песком и камнями на тот случай, если селевые потоки повторятся, оперативно их выложить вдоль русла реки, где есть угроза перелива. В будущем подобные селевые потоки обязательно произойдут вновь. Поэтому к ним надо быть готовыми еще вчера", - написал в соцсетях бывший сотрудник МЧС Алишер Ташматов.

И он же обратил внимание на новую опасность. Подобное ЧП может повториться и в Бишкеке, где ситуация с предупреждением и борьбой со стихийными бедствиями немногим лучше, чем в Оше.

"Если не дай Бог, прорвут высокогорные озера над Бишкеком, вода до столицы в среднем дойдет всего за 8-15 минут. Зависит от того, как прорвут эти озера или озеро. Там везде установлены датчики, которые должны подать сигнал тревоги. Правда, обычно шустрее сообщают чабаны, которые поднимаются высоко в горы пасти скот. Но пока они спустятся, пройдет немало времени. Затем специалисты должны проинформировать руководителей и оперативные службы об угрозе. Сколько нужно времени, с учетом оповещения населения о риске, до принятия оперативных и практических мер со стороны органов ГЗ – это вопрос", - отметил Ташматов.

Кстати, за последние две недели в Ошской области это уже второй сель, который уносит жизни людей. В конце июня из-за разгула стихии в Ноокатском районе погибли 10 человек, а в Кара-Суйском – четыре местных жителя. И выводов ответственные службы, похоже, так и не сделали. А значит, никто не застрахован, что трагедий не повторится в Оше или в любой другой части Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/438357
Теги:
Ош, сель
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