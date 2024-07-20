Андрей Климов: Страны Запада стремятся затруднить развитие БРИКС

Руководители США, Евросоюза и G7 стремятся максимально затруднить развитие БРИКС, заявил на брифинге член Совета Федерации РФ, член бюро высшего совета и замглавы комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов, пишет sputnik.kg.

"Нынешние руководители США, Евросоюза и "Большой семерки" многое делают, чтобы максимально затруднить развитие БРИКС", - сказал Климов.

По его словам, западные оппоненты начали высказываться против БРИКС еще в 2009–2010 годах.

"Эта работа продолжается. Она серьезная и иногда дает эффект: некоторые страны меняют свои программы. Но общий тренд таков, что желающих стать членами БРИКС становится все больше, и, я думаю, эта тенденция будет развиваться", - отметил сенатор.

Он также отдельно прокомментировал политику Евросоюза.

"В начале этого века во многом под влиянием Вашингтона ЕС начал резко расширяться, преследуя не экономические, а сугубо политические цели. Это делается для того, чтобы в полном объеме и через экономические рычаги контролировать всю территорию к западу от России, тем самым дополняя НАТО, которое контролирует ее военно-политическими средствами. Поэтому сам по себе Евросоюз уже давно никакое не экономическое объединение, а политическая версия НАТО. Теперь США еще избавились от ЕС как от основного конкурента, заставив его тянуть все бремя американской политики в Европе", - заключил Климов.