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Хоргос превращается в мощный центр торговли и промышленности

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Хоргос в странах Центральной Азии известен как центр приграничной торговли. Это на самом деле так. Однако мало кто знает, что вокруг центра торговли, а если быть точнее, вокруг международного центра приграничного сотрудничества давно вырос город.

По китайским меркам Хоргос - крохотный городок, всего 30 тысяч населения. Но если бросить взгляд на улицы, здания, дома и в целом на архитектуру населенного пункта, то он дышит в затылок городам центрального Китая.

Во-первых, дороги. Они широкие, ровные, с четкой разметкой. Озеленение в стиле современного Синьцзяна: аккуратно постриженные живые изгороди, почти одинаковой высоты молодые деревья и цветы. Как я отмечал в одном из своих предыдущих материалов, деревья здесь такие же, как и в нашем регионе: тополя, карагачи, клены.   Арыков здесь не увидишь, отменно работает система капельного орошения. Там, где позволяет пространство, есть пешеходные тротуары и параллельно идут дорожки для велосипедистов, самокатчиков и мотоциклистов. Все разделено живой изгородью.    Вообще озеленению в Хоргосе уделяют серьезное внимание. Простой факт: в 30-тысячном городке 33 парка и сквера. Для такого количества деревьев и кустарников, цветов нужна вода в огромных объемах. Как рассказали в департаменте благоустройства города, для полива они используют воду из реки Или, подземных источников и уже обработанную воду.

Кстати о тротуарах. В городе некоторые пешеходные тротуары покрыты резиновой крошкой, как на спортивных стадионах. Находка для любителей бега! Однако таковых мы не встретили. Что бросилось в глаза: днем на улицах Хоргоса немноголюдно. Да и вечером нет столпотворения. По крайней мере, в его центральной части, где мы в основном находились. А, как известно, в центре большинства других городов жизнь всегда размеренная в отличие от так называемых спальных микрорайонов, где она кипит.

Не могу не сказать об особенности китайского градостроительства. Она в том, что сначала застройщик обязан благоустроить территорию вокруг стройки: проложить дороги и озеленить территорию - посадить деревья, кусты, посеять газонную траву и цветы, а потом уже возводить строение. Что касается жилищного фонда, то дома здесь как и во всем регионе – или в четыре-пять этажей, или высотки. Преобладают песчаный, светло-серый цвета домов. Перед ними  предусмотрены места для парковки авто, много детских площадок. Местами, видимо, возле элитных многоэтажек, разбиты целые дизайнерские ландшафты: пруд, ручейки, зеленые горки...

Подводя итоги краткого визита в этот приграничный населенный пункт, можно констатировать: Хоргос зеленый, современный и чистый городок, вокруг которого как грибы растут промышленные предприятия и постоянно идет стройка.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/438365
Теги:
граница, Казахстан, Китай, рынок
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